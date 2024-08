Je li ova žena dovela do uhićenja ruskog Zuckerberga? Četiri su teorije, po jednoj mu je namjerno smjestila zatvor

Pavel Durov, 39-godišnji vlasnik Telegrama rođen u Rusiji, uhićen je u zračnoj luci Le Bourget u blizini Pariza ubrzo nakon slijetanja privatnim zrakoplovom kasno u subotu iz Azerbajdžana. Durov, koji ima dvojno državljanstvo Francuske i Ujedinjenih Arapskih Emirata, uhićen je u sklopu preliminarne policijske istrage o potencijalnom dopuštanju širokog spektra zločina zbog nedostatka moderatora na Telegramu i nedostatka suradnje s policijom, rekao je izvor iz francuske policije.

Ovaj milijarder, poznat i kao "ruski Mark Zuckerberg", suočava se s optužbama koje uključuju navodno širenje kriminalnih aktivnosti putem Telegrama, koji ima oko 900 milijuna aktivnih korisnika. U trenutku uhićenja, piše NDTV, Durov nije bio sam. S njim je navodno uhićena i tajanstvena žena, za koju se vjeruje da je njegova djevojka. Prema izvještajima, ta žena je identificirana kao Juli Vavilova, a mnogi nagađaju da bi ona mogla biti ključan razlog zbog kojeg su vlasti uhvatile Durova.

