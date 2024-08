Tko je šef Telegrama čije je uhićenje diglo Rusiju na noge? Hvali se da ima više od 100 djece, a prijeti mu 20 godina zatvora

Francuska policija uhitila je Pavela Durova, milijardera i izvršnog direktora aplikacije Telegram , sinoć u zračnoj luci Le Bourget, nedaleko od Pariza. Durov je priveden po dolasku privatnim avionom iz Azerbajdžana, u pratnji tjelohranitelja i jedne žene. Francuski mediji navode da je uhićen na temelju naloga koji je već neko vrijeme na snazi, a izdalo ga je francusko tijelo OFMIN.

Durov, suosnivač Telegrama, prema TF1 suočava se s ozbiljnim optužbama povezanima s kriminalnim aktivnostima na njegovoj platformi, uključujući trgovinu narkoticima, pedofiliju, terorizam i organizirani kriminal. Ako bude osuđen, Durov bi mogao provesti do 20 godina u zatvoru zbog "neuspjeha u sprječavanju terorizma" na aplikaciji.

Na uhićenje su promptno reagirali neki ruski visokorangirani političari. Zamjenik predsjednika Državne dume Vladislav Davankov pozvao je ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova da osigura Durovljevo oslobađanje. "Uhićenje bi moglo imati političke motive i biti način pribavljanja osobnih podataka korisnika Telegrama. To ne smijemo dopustiti", poručio je na svom Telegram kanalu, prenosi Financial Times.

Andrej Klišas, ​​čelnik Odbora ruskog Vijeća Federacije za ustavno pravo, u sarkastičnoj objavi na Telegramu opisao je francuske postupke kao "borbu za slobodu govora i europske vrijednosti". Rusko veleposlanstvo u Francuskoj priopćilo je da je zatražilo konzularni pristup Durovu, iako njegov tim još nije podnio takav zahtjev.

Reakcije na uhićenje pojavile su se i na drugim društvenim mrežama. Bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, Anton Geraščenko, podijelio je na X-u komentare s ruskih društvenih mreža, ističući kako su se mnogi prepustili nagađanjima i panici.

After Telegram founder Pavel Durov was arrested, Russian social media share the following thoughts, rumors and panic moods: ◾️Allegedly, several days ago Durov asked for a meeting with Putin in Baku and was refused. ◾️Telegram is the main information network, communications… https://t.co/YpLUEJKz8A pic.twitter.com/uK3OZOePE1

Američki vojni analitičar Samuel Bendett također je na X-u citirao ruskog vojnog blogera Kirila Fedorova, koji je komentirao kako Telegram igra ključnu ulogu u ruskoj vojnoj komunikaciji. "Doslovno jučer smo vodili Iskandere preko Telegrama, naše topništvo se navodi preko Telegrama, zrakoplovstvo. To je realnost!", rekao je Fedorov. Poznati američki analitičar Rob Lee istaknuo je da bi promjene u politici Telegrama mogle značajno utjecati na širenje informacija o ratu u Ukrajini, s obzirom na to da se platforma koristi za prijenos vojnih podataka iz obje strane.

Telegram is the main social media network through which open source information is spread about the war. That includes footage but also opinions and analysis from Russian and Ukrainian military sources. A significant change to Telegram's policies could have a significant effect… https://t.co/CKXXrNWWtB