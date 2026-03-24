Grupa koja sije teror u Europi: Iza niza napada stoji 'uspavana ćelija' povezana s Iranom?

Skupina Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, povezana s Iranom, navodno je povezana s paleži ispred sinagoge u Londonu. Naime, grupa do prije nekoliko tjedana nije postojala ni u jednoj protuterorističkoj bazi podataka niti imala poznatu povijest, a onda je u ponedjeljak objavila snimku zapaljenih ambulantnih vozila ispred sinagoge, zajedno sa svojim logom na Telegramu. Nakon što je skupina Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia preuzela odgovornost za napad, analitičari su počeli pomno pregledavati njezine objave na društvenim mrežama. Utvrđeno je kako novu skupinu predstavlja simbol podignute ruke koja drži pušku uperenu udesno, s globusom u pozadini. "Ovaj dizajn vrlo je sličan simbolima koje koriste militantne skupine povezane s Iranom", navodi se u izvješću izraelskih dužnosnika u koje je The Telegraph imao uvid.

Razlika je što se, umjesto sovjetskog kalašnjikova, prikazuje snajperska puška Dragunov. Vjeruje se kako je to možda namjerno napravljeno kao taktika prikrivanja izravne povezanosti. Unatoč naporima da se prikrije pripadnost, postoje određeni znakovi da je skupina dio iranske mreže poznate kao "Osovina otpora“. Također, vjeruje se kako je skupina povezana s ranijim napadima u Belgiji, Nizozemskoj i Grčkoj.

Eksplozija je 9. ožujka ujutro probila pročelje sinagoge u Belgiji te razbila prozore preko puta ulice. Dva dana kasnije, skupina je preuzela odgovornost za drugi napad u Grčkoj, objavivši snimku na kojoj dvoje ljudi bježi s mjesta eksplozije za koju je tvrdila da je ciljala židovski objekt u Ateni. Treći napad dogodio se u petak 13. ožujka kada je zapaljena sinagoga u Rotterdamu. Nizozemska policija uhitila je četvoricu mladića pod sumnjom da su sudjelovali u napadu. "Ovo je posljednje upozorenje svim narodima svijeta, a posebno u Europskoj uniji. Odmah se distancirajte od svih američkih i cionističkih interesa, objekata i onoga što je s njima povezano", objavila je skupina u nedjelju, prije napada u Londonu u ponedjeljak. Naime, tamo su zapaljena četiri ambulantna vozila službe koja od 1979. pruža besplatnu hitnu medicinsku pomoć židovskoj zajednici. Eksplodiralo je više boca s kisikom te su razbijeni prozori u susjednoj stambenoj zgradi.

Tamošnja policija kazala je kako napad tretira kao antisemitski zločin iz mržnje te kako traga za trojicom osumnjičenika snimljenih nadzornim kamerama. "Znamo da će ovaj incident izazvati veliku zabrinutost u zajednici, a policajci su i dalje na mjestu događaja kako bi proveli hitne istrage. Pregledavamo snimke nadzornih kamera i svjesni smo snimki na internetu. U ovoj ranoj fazi vjerujemo da tražimo trojicu osumnjičenika. Još nema uhićenja, a pozivamo svakoga tko ima informacije da nas što prije kontaktira", navela je načelnica Sarah Jackson.

Iran već desetljećima, kako navodi The Telegraph, koristi tehniku stvaranja novih organizacija za izvođenje operacija u inozemstvu, pritom kreirajući dovoljnu distancu između Teherana i samog čina kako bi se otežala konačna atribucija. Skupina se pojavi, napadne, preuzme odgovornost, a potom se tragovi "ohlade". Jedan od primjera je bombardiranje židovskog kulturnog centra u Buenos Airesu 1994. godine, u kojem je poginulo 85 ljudi. Iran je tri desetljeća poricao bilo kakvu povezanost, a tek 2024. godine argentinski sud presudio je da je Iran planirao napad, a Hezbollah ga izveo. "Bez obzira na konačnu atribuciju, pojava Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia ističe rastući rizik od napada koje omogućuju proxy skupine ili digitalno koordinirani napadi na židovske institucije u Europi", naveli su Izraelci u izvješću.