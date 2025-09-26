Je li dominacija Bitcoina gotova? 3 ključna trenda altcoina za pratiti ove sezone: XRP i Solana

Era dominacije Bitcoina je gotova, a sezona altcoina je u punom zamahu. Tri kriptovalute privlače pažnju: XRP, Solana i Bitcoin Hyper.

Altcoin Season Index CoinMarketCapa dosegao je 22. dana 79 bodova, ostajući iznad industrijskog standarda od 75%.

Indeks definira sezonu altcoina kada 75% top 100 kriptovaluta nadmaši Bitcoin.

Dominacija Bitcoina na tržištu pala je za oko 6% u posljednjih šest mjeseci, a cirkulacija kapitala se ubrzava.

Tri faktora pokreću ovu prekretnicu, a očekuje se daljnji rast od sredine listopada.

Kao odgovor na promjenjivo tržišno okruženje, tri kriptovalute koje mogu iskoristiti sezonu altcoina privlače interes institucionalnih i individualnih investitora.



Ripple: Institucionalni investitori hrle na tržište zbog nagodbe sa SEC-om

Ripple (XRP) je veliki dobitnik regulatorne jasnoće.

Pravni spor s Američkom komisijom za vrijednosne papire (SEC) bliži se kraju, što značajno smanjuje prepreke za ulazak institucionalnih investitora.

SEC trenutno pregledava više od 90 ETF prijava, uključujući Ripple ETF.

Ako bude odobren, očekuje se da će privući sredstva tradicionalnih financijskih institucija.

Praktična upotreba XRP-a za međunarodne transfere također je visoko cijenjena, čineći ga jednom od najistaknutijih altcoina trenutno.

U najnovijim cjenovnim kretanjima, XRP je probio ključnu razinu otpora od 1,20 USD i u trendu je rasta prema sljedećem cilju od 1,50 USD.

Tehnička analiza pokazuje da RSI ostaje zdrav ispod 70, što sugerira dodatni potencijal rasta.



Solana: Altcoin koji očekuje rast uz odobrenje ETF-a

Solana (SOL) pozicionirana je kao jedan od najvećih dobitnika sezone altcoina zahvaljujući brzoj obradi transakcija i rastućem DeFi ekosustavu.

Cijena kriptovalute porasla je za više od 70% od lipnja do kraja kolovoza, privlačeći pažnju institucionalnih investitora.

Očekivanje odobrenja za Solana ETF također potiče rast cijene.

S obzirom na snažan početak Bitcoin i Ethereum (ETH) ETF-ova, raste spekulacija da bi Solana mogla biti sljedeći veliki institucionalni proizvod koji će privući investitore.

TVL (total value locked) također je u snažnom rastu, s povećanom uporabom DeFi protokola i NFT tržišta.

Analitičari su postavili kratkoročni cilj od 250 do 300 USD, što smatraju realnim s obzirom na kombinaciju odobrenja ETF-a i priljeva institucionalnog kapitala.



Bitcoin Hyper: Kriptovaluta vezana uz BTC koja je prikupila 17,5 milijuna USD

Bitcoin Hyper (HYPER), trenutno u fazi pretprodaje, privlači pažnju kao Layer 2 rješenje za Bitcoin.

Prema bijeloj knjizi, platforma će integrirati Solana Virtual Machine (SVM) kako bi omogućila brze, niskotarifne transakcije uz održavanje snažne sigurnosti Bitcoina.

Tvrtka je već uspješno prikupila gotovo 17,5 milijuna USD u pretprodaji, što pokazuje snažan interes investitora.

Kupnja HYPER-a je jednostavna i može se izvršiti na službenoj web stranici koristeći ETH, USDT ili kreditnu karticu.

Stručnjaci predviđaju da bi HYPER mogao doseći 0,21 USD do kraja godine.

S obzirom na trenutnu cijenu pretprodaje od 0,012955 USD, to predstavlja očekivani povrat od više od 20 puta.

Kao projekt s jasnom praktičnom upotrebom u širenju Bitcoin ekosustava, privlači veliku pažnju u trenutnom tržišnom okruženju gdje se ubrzava priljev kapitala u altcoine.

Kako sezona altcoina ulazi u pun zamah, ove tri kriptovalute, iako s različitim faktorima rasta, sve simboliziraju kraj dominacije Bitcoina.

Nova era se rađa na tržištu altcoina, dok se tri trenda spajaju: regulatorna jasnoća, tehnološke inovacije i institucionalno sudjelovanje.