Javio se liječnik koji je dao otkaz nakon mjesec dana: 'Nisam otišao zbog mještana'

Nakon što je objavljena vijest da je dr. Petar Tivanovac iz Belišća, jedini liječnik na otocima Istu i Molatu dao otkaz nakon mjesec dana, 32-godišnjak je otkrio pozadinu slučaja. Objavljeno je, naime, kako je liječnik dao otkaz nakon što je na Facebooku objavljen prilog o njemu, a ispod kojeg su napisani brojni ružni komentari.

Poslao je e-mail ravnateljici Doma zdravlja Zadarske županije, dr. Renati Bek, a s njegovom odlukom je upoznat i dr. Marko Kolega, pročelnik Odjela za zdravstvo Zadarske županije.

- Drugi tjedan mog rada na otocima me kontaktirala ravnateljica Bek i rekla da je dala broj novinarki koja će me kontaktirati. S novinarkom sam sve dogovorio, našli smo se u subotu 17.6. i snimili prilog. Dan je bio super, pokazao sam novinarskom timu otok - ispričao je za Telegram dr. Tivanovac. Kaže kako on nije pratio je li prilog izašao ili ne, već mu je kolegica iz Korčule kazala da je reportaža objavljena.

VEZANI ČLANCI:

- Ove subote mi je stanodavka kod koje sam bio u Rijeci poslala poruku da je reportaža podijeljena na Facebook stranicama televizijske kuće. Bilo je stvarno pozitivnih komentara, ljudi su iskazivali podršku. No, bilo je i komentara koji su se fokusirali na komentiranje mog držanja, glasa, pa su insinuirali moju seksualnu orijentaciju. Sve što se pisalo je neosnovano. Nisam očekivao da će to tako izgledati - rekao je. Istaknuo je da nije otišao zbog mještana.

- Znam da su ljudi komentirali da su me otočani otjerali, ali to nije istina. S njima sam se stvarno super slagao - rekao je i dodao kako su ga mještani srdačno dočekali te da su mu Udruga mladih Ist i Mjesni odbor Ist osposobili stan u kojem je živio.

- Treba stvoriti povjerenje između pacijenta i doktora, a s ovim svim napisima će ljudima biti neugodno, a povjerenje narušeno. Čim nešto pročitate, ne možete više imati istu suradljivost kao što je bila prije. Reagirao sam preventivno - rekao je.

VIDEO Sjajan uspjeh naših liječnika: Prvi put u Hrvatskoj izveden zahvat na tumoru robotskom rukom