Javio nam se čitatelj koji je 'gluhonijemu' reketarku snimio 2023. i 2024.: 'Svi su znali. Ovo je problem koji se mora riješiti'

Smiješnih 30 eura iznosila je kazna koju je platila 42-godišnja iznuđivačica koja se lažno predstavlja kao gluhonijema i maltretira pacijente po bolnicama, s posebnom sklonošću odjelima za rak, sad već znamo – po cijeloj Hrvatskoj. Nije ni čudo da je nastavila s biznisom dan nakon što ju je policija, nakon naše prijave i članka, privela u krugu KBC-a Zagreb i prepratila na Općinski prekršajni sud u Zagrebu te su je već sljedeći dan očevici zatekli u istom poslu u Općoj bolnici Karlovac. Ponovo smo se obratili Ministarstvu unutarnjih poslova pitajući ih o visini kazne i metodama kojima bi je ubuduće spriječili jer kazna očito nije djelovala odvraćajuće od drskog ponavljanja obrasca iznude.

Prevarantica ustraje u tome desetljećima, kako su nam dojavili čitatelji, u nizu hrvatskih gradova. Iz MUP-a su odvratili da utvrđivanje krivnje i izricanje kazne nije u njihovoj nadležnosti i uputili na važnost društvene odgovornosti građana u prijavljivanju nedjela na telefon 192. Njihove se ovlasti, kažu, odnose na dokazivanje sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. "Kao što smo naveli u našem ranijem odgovoru, u slučaju za koji postavljate upit, takvo je postupanje nažalost izostalo te do Vašeg prvog upita nismo zaprimili dojave, niti građana niti predstavnika institucije te nismo imali saznanja o spornoj pojavi", odgovorili su nam tada iz Policijske uprave Zagrebačke.

Izgleda da ipak nije tako.

Prvo, u ovom slučaju nije posrijedi samo prekršaj protiv javnog reda i mira - osoba se lažno predstavlja kao gluhonijema i pritom rabi krivotvoreni žig Gradskog ureda za socijalnu zaštitu Grada Zagreba, čime radi i kazneno djelo prijevare, a po svemu sudeći krši i Zakon o zaštiti prava pacijenata. Drugo, već je prijavljena, i 2023. i 2024. godine, i to ne samo MUP-u, nego i nizu drugih institucija za što postoje pisani tragovi i dokumentacija koju objavljujemo. Nakon tekstova koje smo pisali o slučaju, mailom koji je naslovio „Institucije su znale“, javio nam se čitatelj Anđelo Šimetić-Hajberger te nam poslao mail prepisku i ostale dokumente, kao i fotografije prevarantice koju je i on snimio u žicanju u KB-u Sveti Duh, a prethodno ju je vidio u KBC-u Osijek.

"Ministre unutarnjih poslova, iz priloženog je razvidno da su znali i nemojte više govoriti neistine!!! Kao i svi ostali u "sustavu". A da ista osoba zna i agresivno nastupati, osobno sam se uvjerio jednom prigodom... Ovo je problem koji se mora riješiti za sve pacijente koje navedena maltretira...", apelira u dopisu koji je nakon našeg teksta poslao na brojne adrese odgovornih.

Niz institucija i osoba kojima ju je prijavio još 2023. je prilično dug. Nabrojit ćemo ih sve, iako neki od njih nisu nadležni. Anđelo Šimetić-Hajberger dotičnu je 7. prosinca 2023. prijavio Policijskoj upravi Osječko-baranjske županije – Policijskoj postaji Belišće, a 21. travnja 2024. PU zagrebačkoj, o čemu je obavijestio i načelnika PU zagrebačke Marka Rašića, načelnika II. policijske postaje Zagreb Tomislava Primorca, ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, ravnateljstvo MUP-a, kabinet ministra. S obzirom da se prevarantica koristi žigom institucije Grada Zagreba, pisao je i zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, pročelnici zagrebačkog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Lori Vidović, Marinki Bakula – Anđelić, tadašnjoj pomoćnici pročelnice koja je u međuvremenu umirovljena, DORH-u, tadašnjem ministru zdravstva Viliju Berošu, tadašnjoj glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek, pomoćniku ravnatelja za pravne poslove KBC-a Osijek Dinku Novakoviću.

Foto: Čitatelj

Pisao im je uporno, višestruko i detaljno. Od većine nije nikad dobio odgovor, a iz MUP-a su dijelovi odgovora o doprinosu građana prijavljivanjem i pozivu na broj 192 generički - i mi smo na novinarski upit dobili identične rečenice.

Sve smo te dokaze ponovo poslali MUP-u i ovaj su nam put odgovorili iz Kabineta ministra. Sada mijenjaju narativ: kažu da su napravili dodatne provjere kojima je utvrđeno da je ista osoba u više navrata u proteklom razdoblju bila obuhvaćena policijskim postupanjima za istovrsni prekršaj, u gradovima na području više policijskih uprava.

- Potvrđujemo da policijski službenici navedenu osobu nisu zatjecali u počinjenju ovoga prekršaja samo u zdravstvenim ustanovama, već i na drugim javnim mjestima. Bez razlike je li policija dojavu zaprimila od građana ili se radilo o neposrednom opažanju policijskih službenika, u svakom od ovih događaja policijski su službenici poduzimali svoje zakonom propisane ovlasti i, na temelju utvrđenih činjenica zbog osnova sumnje u počinjenje protupravnosti, protiv osobe iz Vašeg upita pokretali prekršajni postupak s ciljem njezina kažnjavanja u skladu sa zakonom, ali i odvraćanja da ubuduće čini ovakve prekršaje – odgovorili su nam iz MUP-a.

Na naše inzistiranje utvrđenja je li posrijedi i kazneno djelo prijevare, ovaj put su se referirali i na Kazneni zakon pojašnjenjem čl. 236, koji opisuje kazneno djelo prijevare prema kojem je očigledno da je posrijedi prijevara: „Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena mala imovinska korist, a počinitelj je išao za pribavljanjem takve koristi, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.“

Foto: Čitatelj

- S obzirom da se u navedenim slučajima radi o novčanim iznosima ispod 132,72 eura, odnosno maloj imovinskoj koristi Kaznenog zakona RH, progon počinitelja poduzima se privatnom tužbom, osim ako je kazneno djelo izvršeno na štetu države – zaključili su u Kabinetu ministra.

Znači, 42-godišnja prevarantica našla je način da dovijeka harači po bolnicama i drugim javnim mjestima, svaki put kad je uhvate plati pišljivih 30 eura i nastavi dalje. S obzirom da njezini susjedi i poznavatelji osobnih prilika svjedoče da posjeduje više nekretnina i vozi se u skupom automobilu, bilo bi logično da se provede istraga koja će utvrditi porijeklo novca – je li tu imovinu protupravno stekla desetljećima prijevara i iznuda predstavljajući se kao gluhonijema sirotica. No izgleda da institucije nemaju volje za to. Da, netko bi mogao konstatirati i da su po hrvatskim zatvorima i u kaznenim postupcima i brojni nekoć visoko pozicionirani političari, gospodarstvenici, ministri pa i pokoji premijer, optuženi ili osuđeni za višestruko veće iznose, a ovdje mrcvarimo „low profile“ prevaranticu. I u pravu su. Ovi prvi krivi su za atmosferu u kojoj male lopove opravdavamo stavljajući ih u kontekst velikih prevaranata. Zakon valjda zato ima i onu klasifikaciju „malih imovinskih koristi“ i „znatnih imovinskih koristi“ na koju se poziva kabinet ministra Davora Božinovića. Tužno. Jer tada pristajemo na to da je normalno da nas na onkološkim odjelima mrcvare prevaranti koji stječu „malu imovinsku korist“. No ako to čine svaki dan, u više bolnica i drugih ciljanih lokacija, više dana, godina i desetljeća, protupravno stečena imovina prestaje biti mala, prevarantica skuplja nekretnine i vozila, MUP i DORH šalju poruku da su nemoćni, a građani nezaštićeni od bešćutnog iskorištavanja i maltretiranja ove besramne osobe koja se okomila na najranjivije.