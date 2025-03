Policija reagirala i privela lažno gluhonijemu prevaranticu, ona se prebacila u – Karlovac!

Iznuditeljicu iz zagrebačkih bolnica koja se lažno predstavlja kao gluhonijema osoba policija je, nakon naše dojave i prosljeđivanja dokazne snimke i fotografija, zatekla u ponavljanju prekršaja i privela. O tome nas je Policijska uprava Zagrebačka obavijestila mailom koji u cijelosti prenosimo:

„Poštovana, zahvaljujemo na Vašoj e-pošti kao i na suradnji s policijom budući da je zajednički interes policije i građana uočavanje negativnih pojava radi zajedničke obveze – stvaranja osjećaja sigurnosti. Obavještavamo Vas da je provedenim kriminalističkim istraživanjem te suradnjom sa zdravstvenom ustanovom, utvrđen identitet ženske osobe, radi se o 42-godišnjakinji. Jučerašnjeg dana, osoba je zatečena u počinjenju prekršaja odnosno prosjačenju, nakon čega je privedena u prostorije policije, a u konačnici i dovedena na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Na sudu je proglašena krivom zbog počinjenog prekršaja iz članka 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te kažnjena novčanom kaznom.“

I uistinu, nakon naše objave, u komentarima na društvenim mrežama javio se i očevidac njezina privođenja ispred Kliničkog bolničkog centra Zagreb gdje je jučer ponovo došla na „radno mjesto“. No javilo se i skoro 800 svjedoka koji su se desetljećima susretali s njom, ne samo u gotovo svim zagrebačkim bolnicama, nego i u kafićima, javnom prijevozu, na autobusnom i željezničkom kolodvoru, sajmovima…

Gotovo da nema lokacije na kojoj nije prosila, no bolnice su joj, prema svjedočenjima, omiljena destinacija. Posebno morbidno i beskrupulozno, odjeli za rak na kojima iskorištava ranjivost i nemoć pacijenata i njihovih najbližih te iznuđuje novac izazivanjem suosjećanja i sažaljenja s lažnim invaliditetom. No dijapazon djelovanja nije joj ograničen na Zagreb: Marija Bistrica, Bjelovar, Čakovec, Prelog, Mursko Središće, Varaždin, Koprivnica, Sisak, Požega, Karlovac, Rijeka, svugdje operira. Viđena je prekogranično – više osoba posvjedočilo je da su je susrele kako na isti način prosjači u Beču.

Iako je policija promptno reagirala nakon naše dojave, činjenica je da prevarantica nekažnjeno operira godinama i od toga jako dobro živi. Njezini susjedi, čiji identitet štitimo, poslali su nam fotografije prekrasne kuće optočene kamenom, okružene njegovanim cvjetnim vrtom, s rustikalnom ogradom od kovanog željeza, prilično skupom. Kažu da vozi mercedes, no na fotografijama se teško razaznaje koji je automobil parkiran u dvorištu nježnoružičaste katnice.

Policiju smo pitali o visini iznosa kojim je kaznio Općinski sud u Zagrebu, kao i jesu li poduzeli preventivne radnje koje bi djelovale odvraćajuće od ponavljanja nedjela. Čekamo njihov odgovor. No s obzirom na nove informacije, nismo optimistični: novi svjedoci danas su je vidjeli u Općoj bolnici Karlovac u Švarči, u prizemlju gdje su ambulante. Očigledno se samo privremeno sklonila s lokacije na kojoj bi je mogla presresti policija i preselila na novu.

Ponavljamo apel: zaustavite ovu osobu! Ovo nije prosjakinja koja to radi iz nužde. Ako radi iz nužde ili pod prisilom, utvrdite to i poduzmite nešto. No ako ne radi, a sudeći po slobodi kretanja i uživanju plodova reketarenja puno slabijih od sebe, ne radi, ona je besprizorna prevarantica koja krši cijeli niz zakona, ne samo onaj o redu i miru.