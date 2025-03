Ova žena već više od desetljeća „reketari“ bolesnike po odjelima za rak zagrebačkih bolnica. Zaustavite je!

Postoji li gnusnije iživljavanje od iskorištavanja slabosti teško bolesnih? Iznuđivanje novca od oboljelih od karcinoma „mahanjem“ lažnim invaliditetom na odjelima na kojima se liječe nije samo moralno dno, nego i kršenje nekoliko zakona. A upravo to radi žena sa snimke, kako sam se osobno uvjerila, već više od desetljeća. Barem deset do 15 godina srećem je po odjelima za rak zagrebačkih bolnica. Nitko od nadležnih za nju ne zna, nitko je nije primijetio niti prijavio, a ona već godinama zarađuje svoj kruh zlostavljajući najranjivije pacijente. Ovo je moje iskustvo s njom, subjektivno je jer je osobno, no novinarski je „po pravilima službe“: kontaktirane su sve nadležne institucije, a i ona osobno, na licu mjesta.

Prvi put sam nadležne pitala o "gluhonijemoj" ili, kako sam tada mislila, možda uistinu gluhonijemoj reketarki onkološki bolesnih pacijenata, prije desetak godina, kad sam, tijekom više od šest godina majčina liječenja na Klinici za tumore KBC-a „Sestre milosrdnice“, shvatila da je ta osoba inventar dnevne bolnice u kojoj žene oboljele od raka dojke čekaju kemoterapiju. Nisam je nikad srela niti na jednom drugom odjelu. Laboratorij, ultrazvuk, fizikalna terapija, kirurgija – nula bodova. Čekaonica za kemoterapiju – bingo! Kad mi je postalo očigledno što radi, zagledala sam se u plastificirani kartončić koji je kao amajliju držala u ruci i mahala s njim u vidnom polju pacijentica. Ne sjećam se detaljno teksta, no bila je neka „potvrda gluhonijemosti“ s nekvalitetno krivotvorenim žigom udruge gluhih.

Pretpostavila sam da nije gluha. Ali dobro je uvježbana, nije reagirala na zvukove. Prihvaćajući njezina nametnuta pravila, stala sam ispred, da mi može čitati s usana, i pitala je zašto dolazi baš tu i iskorištava ranjivost i očaj bolesnica. Glumila je da ništa ne razumije i ignorantski nastavljala s poslom.

Poslala sam upit ravnateljstvu bolnice i pitala ih znaju li za to i zašto to dopuštaju jer je nemoguće da nitko od zaposlenika bolnice i zaštitara nije primijetio što radi godinama. „Nisu imali saznanja", iako sam prijavila i zaštitaru na licu mjesta. Pitala sam tada i udrugu gluhih, rekli su mi da takvu osobu ne poznaju i nije njihova članica, a ako i jest gluhonijema, da je to zloupotrebljavanje invaliditeta, zgražali su se.

Prošle su godine. Ponovo sam čest gost odjela za rak, druge bolnice. Kad sam je ugledala, u šoku mi se otelo naglas: „Evo je opet!“ Priznajem, osjetila sam gađenje. I bijes. Kad sretnem prosjake, nikad nemam takve osjećaje. Prvi mi je impuls procjena je li to netko tko je u stvarnoj potrebi ili je organizirani kriminal. Ne mogu se zakleti da svaki put pogodim, ne mogu ni svaki put pomoći, ali kad mogu, pomognem. Ova žena nije prosjakinja. Ona je kriminalka. Pasivno-agresivna. Jer izazivanjem neopravdanog sažaljenja psihički maltretira oboljele i iznuđuje ih. Ima morbidnu sklonost odjelima za rak.

U posljednja dva mjeseca, koliko sam s kćeri na liječenju na hematologiji u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, srele smo je u čekaonici hematološke dnevne bolnice, gdje se čeka kemoterapija, četiri puta. Nisam izdržala. Prišla sam joj i pitala je zašto dolazi baš na odjele za rak. Samo me pogledala, prijezirno i s podsmijehom. Pitala sam i sestre na infopultu znaju li da se to događa, rekle su da su one nemoćne. Vjerojatno i jesu. Odjel je pretrpan, i sestre, i liječnici, i tehničari zagušeni poslom, ne dižu glavu. Samo im još ova treba.

Ali netko bi morao moći nešto poduzeti. Za početak, ja. Sljedeći put snimila sam je na djelu. Snimku sam poslala ravnateljstvu, MUP-u, Ministarstvu pravosuđa i Savezu gluhih i nagluhih Grada Zagreba. Iz Saveza gluhih reagirali su munjevito, za manje od pola sata poslali su odgovor, zahvalni na inicijativi da se „zaustavi djelovanje i neprilično ponašanje osoba koje na račun osoba s invaliditetom pokušavaju zaraditi, pritom uznemirujući pacijente KBC-a.“

- Dotična „gospođa“ s fotografije nije naša članica te je prema našim saznanjima čujuća osoba. Do sada još nismo dobivali dojave o remećenju mira po bolničkim odjelima, no upoznati smo s time da više pojedinaca „kruži“ gradom i na osnovu lažnih informacija pokušava „izmamiti“ novce građana. Savez je sa svoje strane u više navrata bio u kontaktu s policijom radi istog, šaljući čak i fotografije kao dokazne materijale, no navedeni problem se iznova i iznova događa. Također, preko svojih kanala obavještavali smo i upozorili javnost da navedene osobe nisu članovi Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, po našim saznanjima nisu osobe s oštećenjem sluha te da svatko tko u ime Saveza traži novce od građana, isto radi na lažnim osnovama – otpisala nam je Žana Ćurić iz Saveza te dodala kako kontinuirano ljude upozoravaju da ne nasjedaju na takve priče i ne daju novac.

Brzo su reagirali i iz KBC-a Zagreb. Nije im, kažu, poznat identitet osobe s fotografije i dosad im se nitko nije obraćao po tom pitanju. - Slijedom Vaše informacije i upozorenja svakako ćemo pridati pozornost i povećati učestalost obilazaka djelatnika sigurnosti. Po uočavanju zaštitari mogu utvrditi svrhu boravka osobe unutar prostora KBC-a Zagreb te prema procjeni i potrebi zadržati istu do dolaska policije, odnosno predati ju na daljnje postupanje – poručili su iz ravnateljstva KBC-a.

Iz Policijske uprave Zagrebačke otkrivaju da su njihovi službenici obavili provjere i prikupili obavijesti temeljem navoda koje sam im dostavila. Ni oni dosad nisu zaprimili dojave, niti imaju saznanja o tome - niti od građana, niti od institucija gdje se događaju sporne situacije. - Policijska uprava zagrebačka u ovom slučaju provest će kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja sumnje u počinjenje protupravnih radnji – obećali su.

Ovo nije poziv na linč lažno gluhonijeme žene koja harači po odjelima za rak. Ovo je apel da se ona konačno zaustavi! Prosjačenje je prekršaj prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, prijevara kažnjiva prema Kaznenom zakonu, a prema Zakonu o zaštiti pacijenata prekršeno je i načelo humanosti zaštite prava pacijenata koje u članku 4. jamči osiguranje prava na fizički i mentalni integritet. A ova ih žena mentalno zlostavlja