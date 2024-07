Javila nam se bolničarka koja je reanimirala dječaka: 'Trener ga je dozivao, a onda ga vidio kako leži na dnu bazena'

Svjedoci tragedije u Velikoj, mjestu nedaleko od Požege, ostali su potreseni nakon smrti dječaka koji se utopio u bazenu jednog aquaparka. O svemu se već oglasila Vinota, tvrtka koja drži to kupalište, navodeći kako djetetu ''nije bilo spasa'', a na sve to javila nam se i žena koja je izvukla dječaka iz bazena i s kolegom bolničarom ga reanimirala do dolaska Hitne pomoći.

''Osiguranje sigurnosti svih naših posjetitelja uvijek nam je na prvom mjestu i poduzimamo sve potrebne mjere kako bismo održali najviše standarde sigurnosti i kvalitete. Kontinuirano prilagođavamo i unapređujemo sve naše procese kako bi osigurali maksimalnu sigurnost i udobnost naših posjetitelja. Unatoč našim naporima te dugotrajnoj reanimaciji, nažalost, nije bilo moguće spasiti dječakov život'', oglasila se ranije tvrtka te izrazila sućut obitelji. Na ovo priopćenje javila se žena koja inače radi u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku, a koja je sa svojim kolegom danas privatno stigla na kupanje.

- Kolega i ja smo iz Osijeka, oboje radimo u zdravstvu, slučajno smo se tamo našli i hvala Bogu da jesmo, ali eto tako je završilo - ispričala nam je žena pa pojasnila kako je dječak tamo stigao s drugom djecom, a s njima je bio i trener.

- Oni su odmah netom prije toga stigli. Trener je zvao dijete i onda je shvatio da netko leži na dnu bazena. Mi smo odmah skočili, on ga je izvukao na površinu, a ja van iz bazena, i odmah smo krenuli s reanimacijom. Zvali smo hitnu i nastavili s reanimacijom još sat, sat i pol, ne znam koliko je više bilo... - prepričavam nam.

Potresena nakon svega čemu je svjedočila, žena navodi kako kompleks nije imao spasioce, pa ni povišeni dio s kojeg bi djelatnici nadzirali sigurnost prisutnih. Žena nam priča kako je vidjela redare, dva mladića u žutim majcama, kako prolaze po kompleksu, no kada je netko uzviknuo da se tijelo nalazi na dnu bazena, oni nisu uskočili. Na traženje žene koja je reanimirala dijete donijeli su kutiju za prvu pomoć.

- Došao je neki redar kojeg smo zamolili za torbu s hitnom pomoći, a u njoj su bili nekakvi zavoji, nisu imali ni tubu za otvaranje dišnih puteva, to je nekakva osnovna stvar. Nemaju ništa, niti spasioca, niti liječnika... To je prevelik kompleks da toga ne bi bilo. Mi smo svi nastavili s reanimacijom - tvrdi svjedokinja, no za dijete je u konačnici bilo prekasno.

Je li istina da bazenski kompleks, koji se prostire na više od 17.000 kvadrata i sadrži pet bazena, tri tobogana, gljive, tornjeve i igraonice, nema spasioca, pitali smo tvrtku Vinotu koja stoji iza njega. Ako nemaju spasioce, na koji način jamče sigurnost svojih posjetitelja, dodali smo u našem upitu nakon neodgovorenih poziva, a njihov odgovor objavit ćemo čim stigne.

