Japanski profesor za Večernji list: 'Na mobitele smo upozorenje dobili neposredno prije potresa'

Snažan potres pogodio je u ponedjeljak središnji Japan što je prouzrokovalo cunami koji je zapljusnuo zapadnu obalu zemlje, poglavito poluotok Noto. Država je upozorila lokalno stanovništvo neka se evakuira na viša područja. Struje je nestalo u tisućama domova. Nekoliko sati nakon potresa, vlasti su snizile razinu opasnosti od velikog cunamija. Potres je zatresao u 16:10 po lokalnom vremenu (8:10 po srednjoeuropskom).

Magnituda mu je iznosila 7,5 (onaj u Petrinji 2020. dosegao je 6,4, a u Zagrebu 5,5). Epicentar mu je bio 42 kilometra sjeveroistočno od pokrajine Ishikawa na zapadnoj obali te na dubini od deset kilometara. Država je odmah objavila upozorenje zbog nadolazećih cunamija koji su do obale došli desetak minuta kasnije. Najviši valovi koji su zapljusnuli obalu bili su nešto viši od metra.



Država je najprije objavila upozorenje zbog cunamija najviše razine, što znači da bi valovi mogli dosegnuti visinu od pet metara, ali je kasnije smanjila to uporenje na visinu do tri metra. Upozorenje najviše razine Japan je objavio prvi puta nakon katastrofalnih potresa i cunamija 2011. godine, no na kraju su se valovi pokazali nižima nego što su vlasti strahovale. Stanovnicima pogođenog područja ipak je rečeno neka se ne vraćaju još kućama jer još uvijek postoji strah od dolaska smrtonosnih valova.

Japan procjenjuje razmjere štete, ali je premijer Fumio Kishida upozorio da se stanovnici moraju pripremiti za nove potrese. U sljedećih pet sati, zemlju je pogodilo još 50-ak potresa, većinom manjeg intenziteta. Vlasti nisu objavile koliko je ljudi ozlijeđeno, ili koliko ih je eventualno stradalo, ali jesu rekle da postoji najmanje šest slučajeva ljudi zarobljenih ispod ruševina kuća. Mediji su izvijestili i o nekoliko slučajeva ozljeda, a jedna je starica u 80-ima pala tijekom evakuacije. U gradu Wajima, na poluotoku Noto, izbio je velik požar, a gašenje su vatrogascima otežale pukotine na cestama zbog kojih je usporena reakcija hitnih službi.

Prije 13 godina Japan je pogodio težak potres magnitude 9,0 koji je prouzrokovao velik cunami. Umrlo je čak 20 tisuća ljudi, a cunami je doveo do nesreće na nuklearnoj elektrani Fukushima. Ovog su puta vlasti rekle da nije bilo nikakvih poremećaja u radu nuklearnih elektrana u okolici. Videosnimke koje su iz Japana emitirane u svijet prikazivale su kako se urušavaju zgrade te kako se stanovnici skrivaju pod stolovima dok im se tresu kuće. Čak 36 tisuća domova u Japanu ostalo je bez struje.

Japanski umirovljeni sveučilišni profesor kemije Naoharu Watanabe, koji živi u regiji Shizuoka, 300-tinjak kilometara udaljenoj od najpogođenije Ishikawe, rekao je za Večernji list da su alarm zbog potresa na mobitele dobili neposredno prije njegova početka.



- Odmah nakon toga stiglo nam je i upozorenje zbog cunamija. Voditeljica NHK (japanske javne radiotelevizijske kuće, ekvivalenta HRT-a op.a.) pročitala je poruku snažnim glasom, potičući ljude da odmah bježe. Izjava vlade došla je 30 minuta kasnije, nakon što su se stvari malo smirile. Od svih medija, izvještavanje NHK-a daleko je najbolje - rekao nam je Watanabe, potvrdivši da su članovi njegove obitelji na sigurnom. Shizuoka, u kojoj se naš sugovornik nalazi, smještena je na istočnoj obali otoka Honshu, dok je pogođena Ishikawa na zapadnoj obali. U dijelovima regije u kojoj Watanabe živi potres se osjetio nešto snažnije, dok je u drugim dijelovima bio slabiji, govori nam.



'Kohezija u Japanu'

Dužnosnici više okolnih zemalja također su izdali upozorenja svojim građanima. Ruski dužnosnici upozorili su zbog mogućih cunamija stanovnike na krajnjeg istoka te zemlje, na otoku Sahalin te u Vladivostoku. Južnokorejska provincija Gangwon također je upozorila stanovnike koji žive blizu obale da se evakuiraju na viša područja.



Sredinom prošle godine japanski veleposlanik u Hrvatskoj Iso Masato govorio je u intervjuu Večernjem listu o japanskim iskustvim s potresima, kao i obnovom poslije njih te je ustvrdio da u toj zemlji postoji snažna kohezija u pogledu prirodnih katastrofa koje se često događaju. Zbog toga i ljudi koji su udaljeni od regije koju zatrese potres misle da će se možda idući put tresti i zemlja pod njihovim nogama pa nije bilo prosvjeda kada je zemlja 2011., nakon katastrofalnog potresa, uvela poseban porez stanovništvu i kompanijama namijenjen za obnovu zemlje.

