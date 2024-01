Grozan početak 2024.: Novi potres pogodio Japan, tresla se i Turska

Nakon tri snažna potresa koja su jutros pogodila Japan, zabilježen je novi, i to jačine 4,6 po Richteru. Potres se dogodio oko 23 sata po lokalnom vremenu. Prvotno je bilo govora da je potres sličan jutrošnjem od 7,6 po Richteru, no kasnije je značajno smanjena njegova jačina.

Podsjetimo, sažan potres i cunami pogodili su u ponedjeljak središnji Japan i njegovu zapadnu obalu, što je izazvalo upozorenja za stanovništvo da se evakuira, nestalo je struje u tisućama domova i prekinuti su letovi i željezničke usluge prema pogođenom području.

Japanska meteorološka agencija izdala je nakon potresa s preliminarnom magnitudom 7,6 upozorenje na snažnu seizmičku aktivnost sljedećih tjedan dana, a pogotovo nadolazeća dva do tri dana, kada bi zemlju ponovno mogao pogoditi potres magnitude 7. Vlasti još uvijek procjenjuju razmjere štete i stanovnici se moraju pripremiti za nove potrese, upozorio je premijer Fumio Kishida.

- Stanovnici moraju ostati na oprezu zbog daljnjih mogućih potresa i pozivam ljude u područjima gdje se očekuje cunami da se što prije evakuiraju - rekao je Kishida.

Naknadno je potvrđeno da je potres u Japanu odnio i jednu žrtvu, koja je poginula nakon urušavanja zgrade. Incident se dogodio u prefekturi/državi Ishikawa.

Također, osim snažnih potresa u Japanu, treslo se i u Turskoj. Ondje je u 14:28, odnosno u 16:28 po lokalnom vremenu, zabilježen potres magnitude 4,1 prema Richteru. Dubina potresa je pet kilometara, a epicentar je 11 kilometara sjeveroistočno od Pulumera, odnosno 48 kilometara istočno od Erzincana.

