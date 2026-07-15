Jandroković: Samo na povrede Poslovnika zastupnici su potrošili više od dva dana

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u srijedu da se gotovo petina od više od 30.000 zastupničkih javljanja u aktualnom, 11. sazivu Sabora odnosila na povrede Poslovnika, na što je utrošeno više od dva dana saborskog rada. Jedanaesti saziv sabora konstituiran je 16. svibnja 2024. godine, a saborska statistika od tada je zabilježila više od 30 tisuća zastupničkih javljanja. ''Od toga su 6200 bile povrede Poslovnika. Kada se to pretvori u minute, to je 3100 minuta. Ukupno je to 51 sat i 40 minuta, odnosno dva dana, tri sata i 40 minuta", rekao je Jandroković na konferenciji za medije posljednjeg dana zasjedanja uoči dvomjesečne ljetne stanke.

Naglasio je kako se u 99 posto slučajeva radilo o zlouporabi instituta povrede Poslovnika. ''To je po meni loše, jer ima jako dobrih pojedinačnih rasprava, rasprava u ime kluba i replika, ali nekako svu pozornost odvuku povrede Poslovnika koje su polulegalne jer se krši Poslovnik. To je kao da nagrađujete igrače koji dobivaju žute i crvene kartone'', dodao je predsjednik Sabora. Zastupnici su donijeli veliki broj zakona iz područja pravosuđa, sigurnosti, tržišta rada, gospodarstva i energetike, naveo je Jandroković koji je kao jednu od najvažnijih odluka naveo izbor predsjednice Vrhovnog suda.

''Nadam se da će jesensko zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca", kazao je i dodao kako je oporba ta koja odbacuje bilo kakvu mogućnost razgovora i pregovora glede ustavnih sudaca. Od zastupnika očekuje da budu aktivni i preko ljeta. ''Očekujem da budu u kontaktu s građanima. Puno je važnih obljetnica, puno je događaja, raznih proslava općina, gradova i županija'', rekao je.

Što se tiče parlamentarne većine, Jandroković ističe da je ona stabilna, što su, kaže, pokazala sva glasanja. ''Nije došlo ni do kakvih nestabilnosti unutar vladajuće koalicije. Dapače, došli smo sa 76 na 79 zastupnika koji podržavaju Vladu'', poručio je.