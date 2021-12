Jandroković o Mostovoj inicijativi: Radi se o taktici, neovisno tijelo treba nadgledati postupak

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković gostovao je u emisiji Dnevnik Nove TV.

Komentirao je Mostovu inicijativu, predsjednika Milanovića ali i današnju odluku Ustavnog suda da COVID potvrde nisu protuustavne za koju smatra da je bila očekivana.

- To pokazuje da je Sabor radio u skladu s Ustavom i sa zakonom. Nismo pogriješili - i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o sustavu civilne zaštite i stoga onda Stožer, pokazalo se da je sve bilo ispravno i sada uvođenje COVID potvrda u zdravstvo i socijalu - kazao je.

Odluka Ustavnog suda

- Preporuka suda je bila logična. Svakodnevne presice Stožera, ljudi iz Stožera su tumačili građanima što treba činiti. Oni koji su željeli su shvatili, oni koji su možda imali neke druge poglede nisu. Treba poštovati ono što je rekao Ustavni sud i s obzirom na interes i važnost svega - treba to komunicirati - kazao je.

Ustavni sud će donijeti odluku oko uvođenja COVID potvrda u javne službe i ako se Vlada ne očituje oko toga.

- Ja sam siguran da će se Vlada očitovati. Ne radi se o propustu. Trebalo je neko vrijeme da se materijali pripreme kako bi odgovor bio precizan i jasan - kazao je.

Potencijalno produljenje rada ugostitelja na Badnjak i Silvestrovo nazvao je 'simboličnom mjerom'.

- ljudi su željni radosti i veselja i to je razumljivo, nadams e da će se do Nove godine nastaviti trend opadanja zaraženih i hospitaliziranih i umrlih pa će se stvoriti uvjeti da se radi duže - kazao je.

Jandroković nije htio precizirati koje su to bile greške Stožera.

- Mi Hrvati volimo kritizirati, a suočili smo se s nečim što naša generacija nije nikad doživjela i nitko nije mogao ni zamisliti da će se takvo što dogoditi. Vjerojatno se moglo raditi bolje, kao što možemo i vi i ja - kazao je Mislavu Bagi.

Mostova inicijativa

Dotaknuo se i Mostove referendumske inicijative oko ukidanja COVID potvrda i stožera.

- Vidjet ćemo hoće li potpisa biti dovoljno. Oni će morati pokazati dovoljan broj potpisa, onda ide uobičajena procedura. Sabor to šalje na Vladu na provjeru potpisa, nakon toga, kada Vlada vrati to u Sabor, moći ćemo govoriti o tome jesu li skupili ili nisu. S tim da je iznimno bitno da proces prebrojavanja potpisa bude transparentan - kazao je.

- Meni se čini da se ovdje radi o taktici. Do dan prije završetka prikupljanja govorilo se o nekakvoj neizvjesnoj situaciji, kad je završilo rekli su - 'imamo potpise', a sada ako slučajno netko ih ne izbroji onako kako 'mi smatramo', onda se radi o prevari. Na Vladi je da to napravi, no moja je sugestija da se ovlasti netko neovisno tijelo tko bi pratio taj postupak, a da netko ima sumnje u to ima li ili nema dovoljno potpisa. Loš je start, da se odmah kaže - 'mi potpise imamo, ako vi kažete da ih nemamo, onda ste lopovi' - dodao je.

Ponašanje Mostovih zastupnika prošle srijede bilo je potpuno neprimjereno, smatra Jandroković, a time su izašli iz okvira onoga civiliziranosti.

- No bilo je i političkih profitera, onih koji su iskoristili ljudski strah kako bi na tome prikupljali političke bodove. Što će više vremena prolaziti, to će tenzije biti veće, bilo bi odlično kad bi potpisi došli što prije u Hrvatski sabor - kazao je.

- Slušam što govori struka i vidim da dosta Ustavnih stručnjaka i pravnika govori o tome da pitanja, barem jedno od ta dva, nisu u skladu s Ustavom - smatra.

Sukob s Milanovićem

Govoreći o izjavama predsjenika Milanovića, Jandroković je kazao kako iznosi teške optužbe o krađi potpisa za referendum bez dokaza.

- Da bi takvo što tvrdio, mora imati dokaze. Prije nekoliko dana je govorio da je netko maznuo 200 milijuna eura na kupovini aviona, kad su ga novinari pitali o čemu se radi, kazao je - 'ajmo dalje'. Ne želim se spuštati na tu razinu, ulazimo u božićno razdoblje. Treba ljudima praštati, ali ne zaboravljati. Ne mogu ništa pozitivno reći o njegovu radu i djelu, nalazimo se tri dana od Božića, neću govoriti ni negativne stvari - kazao je.

Kaže kako je i sam bio uvučen u 'političko blato' koje se širi te ima dojam da Predsjednik nije zainteresiran za partnerske razgovore s Vladom.

- Treba staviti u neki kontekst, kako započinju ti prijepori. I sam sam bio uvučen u to političko blato koje se, nažalost, širi i nisu tu baš isti predsjednik Republike i predsjednik Vlade. Vlada radi ozbiljan posao, a Predsjednik pokušava destruirati ono što Vlada dobro učini - govori.

Za Božić je žaželio - zdravlje.

- Ovo je takvo vrijeme da je najbitnije da je čovjek zdrav i sa svojim bližnjima. Da imamo malo više mira, zdravlja, radosti i ništa drugo. Ne treba mi ništa materijalno, više se radujem duhovnim darovima, to nam svima treba - zaključio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.