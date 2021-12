Jandroković: Grmoja je dobro procijenio da su ovo loše odigrali, ali to Mostu ide na savjest

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ocijenio je u srijedu, na kraju redovitog jesenskog dijela zasjedanja, kako je Sabor u tom razdoblju donio stotinjak zakona, a vezano uz prosvjede protiv epidemioloških mjera pozvao je i šutljivu većinu da bude glas razuma.

Jandroković je napad na liječnike ponovno ocijenio neprimjerenima te naglasio da ih je potrebno oštro osuditi i sankcionirati.

Postoji šutljiva većina i pristojni ljudi koji ne ulaze u takve situacije i maknu se u stranu kad to vide. U izazovnim vremenima upravo ona treba dati doprinos glasu razuma. Ne očekujemo da se fizički suprotstavljaju takvim ljudima, ali je jako bitno da se čuje glas liječnika, medicinskih sestara, znanstvenika, pravnika i da u tolerantnoj atmosferi branimo svoje stavove i osuđujemo one koji nasilnim sredstvima pokušavaju ostvariti svoje ciljeve, rekao je Jandroković na konferenciji za novinare.

U Saboru i danas opomene - više zbog sadržaja, manje zbog forme

Nažalost, dodao je, i u Saboru je danas bio puno grubih, uvrjedljivih i neprihvatljivih riječi, i udaraca ispod pojasa. Zbog toga je, kaže, morao davati opomene - manje zbog sadržaja, a više zbog forme.

Ustvrdio je da dio zastupnika ne shvaća svoju poziciju - jer ako šalju poruke mržnje i poziva na nasilje, onda ljudi koji ih gledaju i slijede.

"Kakve god stavove imali moramo voditi računa kako ih prezentiramo, jer nekontrolirani izljev emocija, verbalno i fizičko nasrtanje na drugu osobu može potaknuti i obične ljude na cesti da to učine, što treba onemogućiti i izbjeći. I tu je odgovornost zastupnika iz koje god političke opcije dolazili da izbjegavaju takve situacije", istaknuo je Jandroković.

Dodao je kako je današnja situacija išla u smjeru fizičkog obračuna, no da je, kao predsjedavajući, procijenio da do toga ipak neće doći i nastojao je izbjeći provokacije, iako su "neki time namjerno manipulirali" želeći izazvati prekid sjednice ili izbacivanje iz sabornice.

Bilo je vidljivo da je dio Mostovih zastupnika izgubio živce, u jednom trenutku su se i nekontrolirano ponašali iznoseći grube ocjene na račun drugih političkih opcija pa su im zastupnici SDP-a i zelenolijevog bloka uzvratili na sličan način, ustvrdio je.

Zamoljen da komentira poruku mostovca Nikole Grmoje stranačkoj kolegici Mariji Selak Raspudić da su 'loše odigrali' i uspjeli okrenuti sve protiv sebe, a koju su snimile kamere, Jandroković je ocijenio da je to "dosta precizna ocjena toga što su činili, ali da je to na njihovu savjest".

Na novinarsko pitanje o prosvjedu veznom uz donošenje Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Jandroković je odgovorio da je smisao zakona zaštita života i zdravlja građana i da država mora odgovoriti na nove izazove, i to je nužno zlo.

Sva ograničenja koja se događaju imaju jedino za cilj zaštiti zdravlje građana i poručujemo svima - cijepite se, nosite maske i održavajte razmak. Umrlo je već gotovo 12.000 ljudi, mnogi od njih nisu trebali, velik dio u posljednjem valu koji se nisu cijepili, jer nisu imali povjerenja u struku, istaknuo je predsjednik Sabora.

Smatra da vjerojatno među necijepljenima ima i onih koji se istinski boje cijepljenja iz nekih svojih razloga i uvjerenja, no, ima i onih koji manipuliraju pokušavajući izvući vlastitu korist što zaslužuje snažnu osudu.

Tvrdnja da kod HDZ-ovaca vrijedi presumpcija korumpiranosti je staljinizam

Drago mi je da se sve više vidi koje su to političke opcije koje parazitiraju na krizi pandemije covida 19, rekao je.

Upitan o nekim nedosljednim Vladinim odlukama, Jandroković je odgovorio da stvari treba staviti u kontekst, ocijenivši da je Vlada u pojedinim situacijama reagirala izvrsno, dok je u nekim možda kasnila s uvođenjem strožijih mjera nastojeći balansirati između očuvanja zdravlja, radnih mjesta i funkcioniranja gospodarstva.

Došla je omikron varijanta, možda slijedi peti val pandemije i moramo biti pripremljeni, poručio je Jandroković i dodao kako očekuje poštivanje zakona i propisanih mjera te da ni političari nisu iznad Ustava i zakona koji vrijede za sve.

Na novinarski upit o uhićenju kutinskog gradonačelnika, bivšeg HDZ-ovog člana, Jandroković je rekao kako je HDZ osudio to što se dogodilo. Dodao je kako je jedna od glavnih debata rade li institucije države i tijela progona u interesu HDZ-a naglasivši kako je sasvim sigurno da to ne čine, nego u interesu zakona i pravde i gone one koji krše zakone.

Ako su to članovi HDZ-a jednaka je situacija kao i da nisu, kao i da su članovi SDP-a, jer ima i njih, rekao je Jandroković rekavši da se prvi slučaj zloporabe europskih sredstava stavlja na teret bivšem SDP-ovom novogradiškom gradonačelniku i ne stavlja u prvi plan već se to čini s bivšom HDZ-ovom ministricom.

Očito je da tijela progona rade svoj posao i da su HDZ-ovi članovi zaštićeni onda vjerojatno ne bi bilo takvih situacija, ustvrdio je Jandroković te dodao da u HDZ-u neće dozvoliti da im se "lijepe etikete".

U tom smislu je tvrdnju zastupnice Dalije Orešković da kod HDZ-ovaca vrijedi presumpcija korumpiranosti nazvao staljinizmom.

Korupcija se veže za osobe i onaj tko se odluči na takve rizike mora biti spreman da će ga državna tijela goniti i u tome ona imaju potporu Vlade, vladajuće većine i svakog razumnog čovjeka i političara, poručio je Jandroković.

