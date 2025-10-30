Jandroković: Ne postoji pravno uporište niti akt po kojem sam mogao zabraniti okrugli stol o žrtvama Jasenovca

Zbog okruglog stola pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca", kojeg je organizirao i prekjučer u Saboru održao Klub zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti, a koji je izazvao niz osuđujućih i protestnih reakcija, kako prije samog održavanja tako i nakon njega, danas se još jednom, i to javnim priopćenjem, oglasio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Prioćenje prenosimo u cijelosti: S obzirom na interes medija i višekratno ponavljane teze kako je predsjednik Hrvatskoga sabora trebao zabraniti održavanje Okruglog stola pod nazivom „Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca“, u organizaciji Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti, Ured predsjednika Hrvatskoga sabora želi izvijestiti o sljedećem:

1. Klubovi zastupnika u Hrvatskom saboru imaju pravo koristiti dvorane za sjednice za svoj rad i aktivnosti, u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkom 2. Odluke o korištenju dvorana za sjednice u Hrvatskom saboru.

2. Zahtjev za korištenje pojedine dvorane klubovi zastupnika upućuju tajniku Hrvatskoga sabora, navodeći razloge te dan i vrijeme korištenja dvorane. O spomenutom zahtjevu odlučuje tajnik Hrvatskoga sabora, u skladu s točkom 1. Upute o načinu provedbe Odluke o korištenju dvorana za sjednice u Hrvatskom saboru.

3. Svaki klub zastupnika koji organizira okrugli stol ili neki drugi oblik parlamentarne aktivnosti ima pravo odlučivanja o temi o kojoj želi raspravljati, o sudionicima i drugim pitanjima s time u vezi. U tome im pripada sloboda, ali i odgovornost na koju niti tajnik, niti predsjednik Hrvatskoga sabora ne mogu na bilo koji način utjecati.

4. U konkretnom slučaju, tajnik Hrvatskoga sabora, u skladu s prethodno opisanom procedurom, odobrio je korištenje dvorane Ivana Mažuranića za potrebe održavanja Okruglog stola 28. listopada pod nazivom „Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca“, kojeg je organizirao Klub zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti.

5. Ovom prigodom ističemo kako je svaki zastupnik prisegnuo svojom čašću da će svoju zastupničku dužnost obnašati savjesno i odgovorno te da će se u svojem radu držati Ustava i zakona, poštovati pravni poredak i zauzimati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske. U svojem radu zastupnik, kao i svaki građanin, ima zajamčenu slobodu mišljenja i izražavanja misli, koja osobito obuhvaća slobodu govora i javnog nastupa.

6. U slučajevima konkretnih povreda važećih hrvatskih propisa, svatko snosi odgovornost za svoje postupke pred nadležnim tijelima vlasti. Svatko može izvršiti uvid u sadržaj Okruglog stola te, ako smatra da je tom prigodom učinjeno kazneno djelo, može podnijeti prijavu nadležnim tijelima kaznenog progona.

7. Podsjećamo na odgovor predsjednika Hrvatskoga sabora na upit novinara jednoga dnevnog lista od 24. listopada 2025. u kojem je kazao kako, kao predsjednik Hrvatskoga sabora, nema „ovlasti“ koja bi mu omogućila da zabrani navedeni Okrugli stol, niti ima ulogu cenzora sadržaja rasprava koje organiziraju klubovi zastupnika u Hrvatskom saboru. Tada je naglasio i kako ne može zabranjivati nešto što će u budućnosti biti izgovoreno.

8. Isto tako, potpuno je jasno da predsjednik Hrvatskoga sabora nema ni ovlasti koje pripadaju tijelima kaznenog progona u Republici Hrvatskoj u slučajevima eventualnih povreda relevantnih propisa, odnosno počinjenja kaznenog djela.

9. Dakle, za sve one koji su tražili zabranu održavanja Okruglog stola još jednom naglašavamo kako ne postoji pravno uporište, niti akt temeljem kojeg je predsjednik Hrvatskoga sabora mogao zabraniti navedeni Okrugli stol.

10. U više navrata predsjednik Hrvatskoga sabora jasno je i nedvosmisleno osudio zločine koji su počinjeni za vrijeme režima NDH i u skladu s time osudio sve one koji ih relativiziraju i dovode u pitanje. Zaključno, potpuno je jasno kako predsjednik Hrvatskoga sabora osuđuje neprihvatljive stavove i poruke upućene s navedenoga Okruglog stola s kojima Hrvatski sabor, kao institucija, nema nikakve veze.