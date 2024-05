DHMZ upozorava i na tuču: Jače grmljavinsko nevrijeme očekuje se u velikom dijelu zemlju

U Hrvatskoj će danas biti promjenjivo vrijeme. Očekuje se kako će na zapadu biti pretežno oblačno, mjestimice će biti kiša te pljuskovi s grmljavinom, koji će u unutrašnjosti biti lokalno moguće izraženi, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

- Na jugu zemlje uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, uz pljuskove i jači. Na Jadranu većinom umjereno do jako jugo, navečer u slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 23 °C, na istoku ponegdje malo viša - navode.

Žuti meteoalarm upaljen je za Osjećku regiju zbog grmljavinskog nevremena i moguće tuče. - Lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Moguća tuča. Vjerojatnost grmljavine 50-70 %. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - stoji u upozorenju za taj dio Hrvatske.

Foto: DHMZ

Žuti meteoalarm je i upaljen i za Zagrebačku i Karlovačku regiju, zbog lokalno mogućih pljuskova popraćenih grmljavinom, dok je upaljen za Sjevernu, Srednju i Južnu Dalmaciju zbog jakog juga.

Za srijedu se očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. - Ponegdje kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu sjeverozapadnjak, na jugu do sredine dana i jugo, a navečer će na sjevernom dijelu zapuhati jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu od 13 do 17 °C. Najviša dnevna većinom između 18 i 23 °C - navodi DHMZ u prognozi za srijedu.

U srijedu je upaljen žuti meteoalarm za Riječku regiju, Zapadnu obalu Istre te Sjevernu i Srednju Dalmaciju. Narančasti meteoalarm je upaljen za Kvarner, a crveni za Velebitski kanal.

Foto: DHMZ

Prognoza u danima koje slijede

Detaljniju prognozu za naredne dane dala je Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a. za HRT.

"Srijeda će u kopnenim krajevima biti promjenjiva s povremenom kišom, lokalno praćenom i grmljavinom, zatim od četvrtka postupno stabilnije. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura zraka bez veće promjene, a jutro u petak manje toplo. U srijedu će na Jadranu biti nestabilno i mjestimice će padati kiša, osobito prema jugu gdje može biti neverina. Uz jačanje bure, kiše u srijedu još može biti u Dalmaciji, ali sve rjeđe prema petku. Prema kraju radnog tjedna će jaka, na udare uglavnom podno Velebita i olujna bura, slabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Od četvrtka danju toplije.", prognozirala je Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

