Danas temperature skoro 30°C, a onda stiže promjena vremena: Zbog grmljavinskog nevremena upaljen Meteoalarm

Iako trenutno izgleda sasvim bezazleno vrijeme u Hrvatskoj ubrzo bi se moglo okrenuti za 360 stupnjeva, prema prognozama hrvatskih meteorologa. Relativno sunčan i suh ponedjeljak diljem zemlje zamijenit će kiša, grmljavina i pljuskovi na velikom dijelu ovog utorka. Zbog potencijalno opasnog vremena Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je i žuto upozorenje na zagrebačkom i karlovačkom području te u Slavoniji, a zbog vjetra s udarima do 75 km/h u Dalmaciji.

- Promjenljivo oblačno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, u unutrašnjosti lokalno moguće i izraženi. Na jugu zemlje većinom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prolazno ponegdje na udare i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo, navečer u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, na Jadranu između 14 i 17 °C. Najviša dnevna između 18 i 23 °C, na istoku malo viša - najavljuje DHMZ u prognozi za utorak.

Relativno visoke temperature zabilježene su ovog ponedeljka u Hrvatskoj - u Zagrebu je u 14 sati zabilježeno 24°C, a u Osijeku, Slavonskom Brodu te Požegi i iznad 25°C. Izrazito visoka temperatura do 14 sati ovog je ponedjeljka zabilježena u Lipiku, čak 28.4°C.

Nestabilnije vrijeme od utorka najavila je i meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak za HRT, prognozirajući nešto stabilnije vrijeme u četvrtak.

POVEZANI ČLANCI:

- U nastavku tjedna na kopnu promjenjivo, povremeno s kišom, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, potkraj utorak moguće i izraženijima. U četvrtak djelomice sunčano, a kiše još može biti u gorskim krajevima. Umjeren jugozapadnjak u srijedu će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Bit će malo manje toplo. I na Jadranu od utorka nestabilno uz čestu kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. U četvrtak sunčanije, još na jugu uz mogućnost ponekog pljuska. Umjereno i jako jugo u srijedu će postupno okrenuti na buru te u prvom dijelu četvrtka pojačati. Temperatura zraka bez znatnije promjene - prognozirala je.