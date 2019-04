Izvukli posmrtne ostatke i ljesove bacili pokraj crkve: 'Užas!'

Ovoga što se kod nas dogodilo nema vjerojatno nigdje u svijetu; pokraj naše crkve u samom središtu Plaškog već danima stoje otvoreni ljesovi, a u njima čak još i odjeća pokojnika koji su bili u tim ljesovima. Sramota i strahota!”, piše u e-mailu koji su nam poslali pravoslavni vjernici u Plaškom, općini u Karlovačkoj županiji.

Kažu da su još u petak u Sabornu crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice u samom središtu Plaškog došli “šefovi” Pravoslavne crkve iz Karlovca i iz unutrašnjosti crkve izvukli dva drvena lijesa te ih ostavili odbačene pokraj crkve da već danima stoje na kiši, suncu, vjetru.

‘Došli šefovi iz Karlovca’

Došli su iz Karlovca, iz eparhije, i izvukli ljesove iz crkve, iz kripte u unutrašnjosti crkve gdje su bili pokopani pravoslavni episkopi koji su tu počivali više od stotinu godina. Izvadili su posmrtne ostatke dvojice episkopa, jer su dva lijesa vani, a pokraj hrama su bacili njihove ljesove u kojima su ostali čak i komadi episkopske odjeće u kojima su bili pokopani. Mislili smo da će i to odnijeti, ali u svojim su privatnim automobilima odvezli samo posmrtne ostatke, a odjeću i sve ostalo ostavili. Užas! Pa, zar je to način da se nekoga ekshumira, preveze na drugu lokaciju? Gdje su tu zakonski propisi, zar se ne mora poštovati i neka zakonska procedura? Gdje su tu i sanitarni propisi? Pa ne mogu to samo tako ostaviti da djeca, ne daj Bože diraju, da životinje razvlače – rekla nam je u dahu mještanka Plaškog.

Kaže, pravoslavna je vjernica i godinama ide u crkvu, ali joj je ovakvo ponašanje nadležnih nerazumljivo. Kaže da su i ostali vjernici u Plaškom zgroženi načinom na koji je to učinjeno. Trenutačno nemaju svećenika, čekaju da im se dodijeli novi, pa se očito nekome čini da zato može po crkvi raditi što želi.

To su napravili naši, pravoslavni svećenici i ja se pitam kako se oni ne boje Boga kad na ovakav način iskapaju posmrtne ostatke. Zar nemaju poštovanja prema mrtvima, i to episkopima koji su ovdje služili narodu? Kakav je to način, zar nikoga nije sram da ti ostaci ljesova i danas, nakon što su danima tu na kiši, stoje na otvorenom. Zar nemaju savjesti? – pita se naša sugovornica.

Mještani koje smo zatekli u Plaškom, a nisu nam htjeli reći svoja imena, rekli su nam da je to vjerojatno odluka glavnog episkopa gornjokarlovačkog G. G. Gerasima Popovića koji je naredio da se tijela odnesu u crkvu u Gornjem Budačkom.

Episkop bez komentara

S nama je htio razgovarati samo Svetozar Radmanović, koji se 11 godina brinuo o crkvi i bio zvonar, ali je onda otjeran od, kako kaže, “glavnih u Karlovcu”.

– Neka mitropolit Irinej u Beogradu zna tko mu u ovom kraju radi i što radi. Po pravilima pravoslavne vjere, takvi ostaci moraju biti vraćeni u zemlju. Episkop ima pravo otvoriti grobnicu, ali ne na ovaj način. Neka se zove crkveni odbor da o tome razgovara, da se zna tko je ulazio u crkvu i to demolirao. Zašto se sarkofag otvarao sada i to ostavilo vani? To je lim, specijalni, kao bakar, pun ukrasa. Pa to je remek-djelo, vjerojatno rađeno za vrijeme Austro–Ugarske. Da vi vidite takav sarkofag, pa to bi neki kolekcionari rado imali, ali našim svećenicima to nije sveto. Pa, ja im predlažem da, ako im ništa nije sveto, dođu helikopterom i odnesu i kupole, bizantski su stil, neka i to odnesu ako im je tako važno – kazao nam je Svetozar Radmanović.

Komentar episkopa gornjokarlovačkog Gerasima Popovića, iako smo ga zvali i slali mu e-mail, do zaključenja broja nismo dobili. Javio nam je sekretar iz eparhijske kancelarije i rekao da će nam episkop odgovoriti na upit, ali da nije riječ ni o kakvom velikom problemu ni nekoj strašnoj stvari te da objašnjenje postoji.

