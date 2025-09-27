Izraelski mediji: Prazna dvorana tijekom govora premijera pljuska je u lice Izraelu

Dok traju pregovori oko Trumpova plana o mogućem prekidu vatre u Pojasu Gaze, izraelska vojska nastavlja žestoko bombardirati grad Gazu. Samo u posljednja 24 sata izvela je, prema vlastitim tvrdnjama, oko 120 zračnih napada, pri čemu je poginulo 60 Palestinaca, a više od stotinu ih je ranjeno.

Izraelska državna televizija navodi da je više od 800.000 ljudi napustilo grad, dok su raseljeni na jugu primorani živjeti u krajnje teškim uvjetima. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) potvrđuje da je stanje zabrinjavajuće, da ljudi spavaju na otvorenom i zbijaju se u prenapučenim područjima, bez dovoljno hrane, vode i osnovnih potrepština. Upozorenja o humanitarnoj katastrofi stižu sa svih strana. Gotovo 93 posto šatora u kojima su smješteni raseljeni više nije prikladno za život. Od 135.000 postavljenih šatora urušilo se njih čak 125.000, a novi ne stižu jer je Izrael zatvorio prijelaze.

Tijekom gotovo dvije godine rata deseci tisuća šatora uništeni su granatiranjem ili su propali zbog ljetnih žega i zimskih oluja. Još u studenome 2024. vlasti u Gazi objavile su da je uništeno oko 100.000 šatora, a danas su preostali improvizirani i nehigijenski, često podignuti uz ceste, bez vode i struje. Područje Al-Mawasi, zapadno od Khan Yunisa, već je prenapučeno stotinama tisuća ljudi i ne može primiti nove valove izbjeglica. Bivši američki predsjednik Barack Obama u Dublinu je snažno kritizirao izraelske operacije, istaknuvši da "nema vojnog opravdanja za nastavak rušenja onoga što je već ruševina".

Posebno se osvrnuo na Netanyahua, s kojim nikada nije imao dobar odnos, optužujući ga da vodi ciničnu politiku "mi protiv njih", koja održava podjele i služi opstanku na vlasti. Obama je naglasio da je neprihvatljivo ignorirati humanitarnu krizu i pozvao na uspostavu palestinske države uz siguran Izrael. Njegove riječi odjeknule su snažno jer je jasno poručio kako djeca u Gazi ne smiju umirati od gladi dok svijet šuti.

Dužnosnici izlaze dok se Netanyahu priprema za obraćanje Općoj skupštini UN-a

S druge strane američka glumica Jennifer Lawrence na filmskom festivalu u San Sebastiánu osudila je "neprihvatljiv genocid" u Gazi i kritizirala američku politiku zbog "nedostatka integriteta". Dok međunarodni pritisci rastu, Netanyahu se suočava s unutarnjim i vanjskim debaklom. Njegov govor na Općoj skupštini UN-a doživio je fijasko. Većina delegacija napustila je dvoranu u znak prosvjeda, ostavivši ga da govori gotovo praznim klupama. Izraelski mediji to su opisali kao "pljusku u lice Izraelu", dok su komentatori govor ocijenili slabim, konfuznim i najgorim u njegovoj dugoj karijeri.

Oporbeni čelnik Yair Lapid istaknuo je da Netanyahu nije ponudio nikakav plan za povratak otetih vojnika ni rješenje za okončanje rata, pa čak ni objašnjenje zašto Hamas nije poražen nakon dvije godine sukoba. Umjesto snage, pokazao je iscrpljenost, a njegov govor dodatno je produbio izolaciju Izraela. Izraelski kanali 12 i 13 primijetili su da je reakcija diplomata jasan dokaz kako svijet danas percipira Netanyahuovu politiku. Izlazak delegacija simbolizirao je sve dublju izolaciju Izraela, a pokušaji izraelske delegacije da pljeskom popravi dojam djelovali su nemoćno.

Medijski komentatori složno zaključuju da Netanyahua više ne doživljavaju ozbiljno, a svijet mu okreće leđa. Umjesto odlučnog državnika, u UN-u se predstavio kao premijer koji gubi kontrolu i nad ratom i nad vlastitim imidžem. Dok tisuće palestinskih obitelji ostaju bez krova nad glavom, a međunarodna zajednica zahtijeva prekid vatre, Netanyahu se suočava s činjenicom da je njegovo vodstvo dovedeno u pitanje, i to ne samo unutar Izraela nego i u očima svijeta.