Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
STATUS PREGOVORA NEJASAN

Trump: 'Mislim da možda imamo dogovor o Gazi'

REUTERS
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
26.09.2025.
u 20:22

Pregovori o okončaanju rata u Gazi nedavno su ponovno ubrzani na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku.

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izrazio nadu u napredak u pregovorima o okončanju rata u Gazi. "Mislim da možda imamo dogovor o Gazi", rekao je Trump novinarima na južnom travnjaku Bijele kuće u petak. Rekao je da su stvari "vrlo blizu dogovora o Gazi". "Mislim da je to dogovor koji će vratiti taoce. Bit će to dogovor koji će okončati rat."

Točan status pregovora ostaje nejasan. Trump je u prošlosti više puta izrazio nadu - ali napredak još nije ostvaren. Pregovori o okončaanju rata u Gazi nedavno su ponovno ubrzani na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku.

Trump je arapskim šefovima država i vlada predstavio plan od 21 točke za mir na Bliskom istoku. Prema američkim medijima, inicijativa uključuje zahtjeve za trajnim prekidom vatre, oslobađanjem talaca i postupnim povlačenjem izraelske vojske iz Pojasa Gaze, kao i prijedlog za upravu za obalno područje bez sudjelovanja islamističkog Hamasa.

Arapske države zahtijevaju da se Izrael suzdrži od aneksije dijelova Zapadne obale ili Pojasa Gaze. Trump je u četvrtak jasno dao do znanja da "neće dopustiti" Izraelu da anektira Zapadnu obalu.

Ključne riječi
Donald Trump Gaza Izrael

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još