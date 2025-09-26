Trump: 'Mislim da možda imamo dogovor o Gazi'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izrazio nadu u napredak u pregovorima o okončanju rata u Gazi. "Mislim da možda imamo dogovor o Gazi", rekao je Trump novinarima na južnom travnjaku Bijele kuće u petak. Rekao je da su stvari "vrlo blizu dogovora o Gazi". "Mislim da je to dogovor koji će vratiti taoce. Bit će to dogovor koji će okončati rat."

Točan status pregovora ostaje nejasan. Trump je u prošlosti više puta izrazio nadu - ali napredak još nije ostvaren. Pregovori o okončaanju rata u Gazi nedavno su ponovno ubrzani na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku.

Trump je arapskim šefovima država i vlada predstavio plan od 21 točke za mir na Bliskom istoku. Prema američkim medijima, inicijativa uključuje zahtjeve za trajnim prekidom vatre, oslobađanjem talaca i postupnim povlačenjem izraelske vojske iz Pojasa Gaze, kao i prijedlog za upravu za obalno područje bez sudjelovanja islamističkog Hamasa.

Arapske države zahtijevaju da se Izrael suzdrži od aneksije dijelova Zapadne obale ili Pojasa Gaze. Trump je u četvrtak jasno dao do znanja da "neće dopustiti" Izraelu da anektira Zapadnu obalu.