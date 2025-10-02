Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAUSTAVILA IH IZRAELSKA VOJSKA

Na flotili za Gazu bio i srpski student: Ako ovo gledate, znači da su nas presreli i nelegalno pritvorili

Foto: REUTERS/Screenshot/X
1/10
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
02.10.2025.
u 08:39

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je flotila obaviještena da "krši zakonitu pomorsku blokadu" koja pokriva teritorijalne vode uz Gazu - iako nije jasno jesu li brodovi ušli u zonu blokade

Izraelska mornarica presrela je nekoliko civilnih brodova koji su prevozili humanitarnu pomoć za Gazu i pritvorila aktiviste na njima, uključujući švedsku aktivisticu Gretu Thunberg, prenosi BBC. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je nekoliko plovila Global Sumud Flotile (GSF) "sigurno zaustavljeno" i da se njihova posada prebacuje u izraelsku luku. Dodali su da je mornarica naredila plovilima da promijene smjer jer se "približavaju aktivnoj borbenoj zoni".

U četvrtak rano ujutro po lokalnom vremenu, GSF je izjavio da 30 brodova još uvijek plovi prema Gazi i da su udaljeni 46 nautičkih milja od svog predviđenog odredišta. Presretanje su opisali kao "nezakonito" i "očajničko", istaknuvši da nije riječ o obrambenoj aktivnosti. "To jasno pokazuje do koje krajnosti je okupator spreman ići kako bi Gaza ostala izgladnjela i izolirana", objavio je GSF na društvenim mrežama.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je flotila obaviještena da "krši zakonitu pomorsku blokadu" koja pokriva teritorijalne vode uz Gazu - iako nije jasno jesu li brodovi ušli u zonu blokade. I prijenosi uživo s brodova sugeriraju da Izrael nije presreo i evakuirao sva 44 plovila. Izraelska vlada, koja je pokušaj GSF-a da preveze humanitarnu pomoć u ratom razorenu Gazu nazvala "provokacijom", objavila je da su "Greta i njezini prijatelji sigurni i zdravi".

Studenti Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu objavili su da je njihov kolega Ognjen Marković bio na jednom od brodova flotile. "Izraelske snage preuzele su kontrolu nad brodom Adara, dijelom Sumud flotile koja je prevozila humanitarnu pomoć za Gazu. Na ovom brodu bio je i naš kolega Ognjen Marković", naveli su studenti FDU.

Objavili su i video u kojem Marković poručuje: "Ako gledate ovaj video, znači da su nas presreli i nelegalno pritvorili." U videu Marković kaže: "Zovem se Ognjen i dolazim iz Srbije. Moj brod je presretnut, a izraelske okupacijske snage su me ilegalno pritvorile. Pozivam sve da izvrše pritisak na Vladu Srbije kako bi zahtijevala moje hitno i dostojanstveno oslobađanje te prekinula sudjelovanje u genocidu."

Ljudi su se okupili u Grčkoj, Italiji, Njemačkoj, Tunisu i Turskoj kako bi prosvjedovali protiv izraelskog presretanja flotile. Talijanski sindikati također su u petak pozvali na opći štrajk za "zaštitu flotile, ustavnih vrijednosti i za Gazu". Tursko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je presretanje kao "teroristički čin" i pozvalo na odgovornost "počinitelja napada". Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro protjerao je sve preostale izraelske diplomate iz zemlje i osudio presretanje kao "međunarodni zločin Netanyahua".

Ključne riječi
Gaza Izrael flotila

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još