Na flotili za Gazu bio i srpski student: Ako ovo gledate, znači da su nas presreli i nelegalno pritvorili

Izraelska mornarica presrela je nekoliko civilnih brodova koji su prevozili humanitarnu pomoć za Gazu i pritvorila aktiviste na njima, uključujući švedsku aktivisticu Gretu Thunberg, prenosi BBC. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je nekoliko plovila Global Sumud Flotile (GSF) "sigurno zaustavljeno" i da se njihova posada prebacuje u izraelsku luku. Dodali su da je mornarica naredila plovilima da promijene smjer jer se "približavaju aktivnoj borbenoj zoni".

U četvrtak rano ujutro po lokalnom vremenu, GSF je izjavio da 30 brodova još uvijek plovi prema Gazi i da su udaljeni 46 nautičkih milja od svog predviđenog odredišta. Presretanje su opisali kao "nezakonito" i "očajničko", istaknuvši da nije riječ o obrambenoj aktivnosti. "To jasno pokazuje do koje krajnosti je okupator spreman ići kako bi Gaza ostala izgladnjela i izolirana", objavio je GSF na društvenim mrežama.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je flotila obaviještena da "krši zakonitu pomorsku blokadu" koja pokriva teritorijalne vode uz Gazu - iako nije jasno jesu li brodovi ušli u zonu blokade. I prijenosi uživo s brodova sugeriraju da Izrael nije presreo i evakuirao sva 44 plovila. Izraelska vlada, koja je pokušaj GSF-a da preveze humanitarnu pomoć u ratom razorenu Gazu nazvala "provokacijom", objavila je da su "Greta i njezini prijatelji sigurni i zdravi".

Studenti Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu objavili su da je njihov kolega Ognjen Marković bio na jednom od brodova flotile. "Izraelske snage preuzele su kontrolu nad brodom Adara, dijelom Sumud flotile koja je prevozila humanitarnu pomoć za Gazu. Na ovom brodu bio je i naš kolega Ognjen Marković", naveli su studenti FDU.

Objavili su i video u kojem Marković poručuje: "Ako gledate ovaj video, znači da su nas presreli i nelegalno pritvorili." U videu Marković kaže: "Zovem se Ognjen i dolazim iz Srbije. Moj brod je presretnut, a izraelske okupacijske snage su me ilegalno pritvorile. Pozivam sve da izvrše pritisak na Vladu Srbije kako bi zahtijevala moje hitno i dostojanstveno oslobađanje te prekinula sudjelovanje u genocidu."

Ovo je Ognjenova poruka, uskoro objavljujemo dodatne informacije.

Ljudi su se okupili u Grčkoj, Italiji, Njemačkoj, Tunisu i Turskoj kako bi prosvjedovali protiv izraelskog presretanja flotile. Talijanski sindikati također su u petak pozvali na opći štrajk za "zaštitu flotile, ustavnih vrijednosti i za Gazu". Tursko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je presretanje kao "teroristički čin" i pozvalo na odgovornost "počinitelja napada". Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro protjerao je sve preostale izraelske diplomate iz zemlje i osudio presretanje kao "međunarodni zločin Netanyahua".