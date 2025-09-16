FOTO Potresne snimke iz Gaze: Masovni bijeg iz pakla rata, očaj i strah na licima ljudi

Izraelska vojska pojačala je zračne i kopnene napade na grad Gazu u zoru u utorak, što je dovelo do rušenja više stambenih zgrada, osobito u sjevernim dijelovima grada. Stanovnicima četvrti Gaza Port i Rimal izdano je upozorenje da napuste svoje domove, dok je u napadima od ranog jutra ubijeno najmanje 90 Palestinaca.
Istražna komisija Ujedinjenih naroda objavila je izvješće u kojem tvrdi da Izrael čini genocid nad Palestincima u Gazi, navodeći da postoje "razumni razlozi" za zaključak da su počinjena četiri od pet genocidnih djela definiranih međunarodnim pravom.
Izvješće, objavljeno u ponedjeljak, ukazuje na ubijanje pripadnika skupine, nanošenje teških tjelesnih i mentalnih ozljeda, namjerno stvaranje uvjeta za uništenje skupine te sprječavanje rađanja, a sve to od početka rata s Hamasom 2023. godine.
Komisija, koju čine tri stručnjaka, kao dokaz genocidne namjere navodi izjave izraelskih čelnika i obrazac ponašanja izraelskih snaga tijekom vojne kampanje u Gazi. Ove tvrdnje dolaze u kontekstu sukoba koji je započeo 7. listopada 2023., kada je Hamas izveo napad na južni Izrael, ubivši oko 1200 ljudi i uzevši 251 taoca.
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je odbacilo izvješće, nazvavši ga "iskrivljenim i lažnim". Glasnogovornik ministarstva optužio je članove komisije da djeluju kao "Hamasovi posrednici" te da se oslanjaju na "laži Hamasa koje su već razotkrivene".