FOTO Potresne snimke iz Gaze: Masovni bijeg iz pakla rata, očaj i strah na licima ljudi

Foto: Reuters/PIXSELL
Izraelska vojska pojačala je zračne i kopnene napade na grad Gazu u zoru u utorak, što je dovelo do rušenja više stambenih zgrada, osobito u sjevernim dijelovima grada. Stanovnicima četvrti Gaza Port i Rimal izdano je upozorenje da napuste svoje domove, dok je u napadima od ranog jutra ubijeno najmanje 90 Palestinaca.
Foto: Reuters/PIXSELL
Glasnogovornik Civilne zaštite Gaze Mahmoud Basal izjavio je da je grad izložen „teškom i neprekidnom bombardiranju“, naglašavajući kako se broj mrtvih i ranjenih stalno povećava.
Foto: Reuters/PIXSELL
Istražna komisija Ujedinjenih naroda objavila je izvješće u kojem tvrdi da Izrael čini genocid nad Palestincima u Gazi, navodeći da postoje "razumni razlozi" za zaključak da su počinjena četiri od pet genocidnih djela definiranih međunarodnim pravom.
Foto: Reuters/PIXSELL
Izvješće, objavljeno u ponedjeljak, ukazuje na ubijanje pripadnika skupine, nanošenje teških tjelesnih i mentalnih ozljeda, namjerno stvaranje uvjeta za uništenje skupine te sprječavanje rađanja, a sve to od početka rata s Hamasom 2023. godine.
Foto: Reuters/PIXSELL
Komisija, koju čine tri stručnjaka, kao dokaz genocidne namjere navodi izjave izraelskih čelnika i obrazac ponašanja izraelskih snaga tijekom vojne kampanje u Gazi. Ove tvrdnje dolaze u kontekstu sukoba koji je započeo 7. listopada 2023., kada je Hamas izveo napad na južni Izrael, ubivši oko 1200 ljudi i uzevši 251 taoca.
Foto: Reuters/PIXSELL
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je odbacilo izvješće, nazvavši ga "iskrivljenim i lažnim". Glasnogovornik ministarstva optužio je članove komisije da djeluju kao "Hamasovi posrednici" te da se oslanjaju na "laži Hamasa koje su već razotkrivene".
Foto: Reuters/PIXSELL
Foto: Reuters/PIXSELL
Foto: Reuters/PIXSELL
Foto: Reuters/PIXSELL
Foto: Reuters/PIXSELL
