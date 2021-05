Izrael dobiva novu vladu, ali bez Netanyahua kao premijera

Sve je izvjesnije da je 11 dana ratne avanture s Hamasom aktualnog premijera Benjamina Netanyahua bilo uzaludno. U avanturu je ušao kako bi opstao na vlasti nakon što je izgubio gotovo sve izglede za formiranje nove izraelske vlade, zbog čega je izraelski predsjednik Reuven Rivlin mandat za sastavljanje vlade dao čelniku opozicije Yairu Lapidu iz centrističke stranke Atid.

Naime, Izraelski Channel 12 objavio je da je čelnik stranke Yamina Naftali Bennett pristao formirati koalicijsku vladu s čelnikom stranke Atid Yairom Lapidom. Kako tvrdi Channel 12, dvije strane dogovorile su se da će Bennett biti prvi premijer do rujna 2023., nakon čega će Lapid preuzeti dužnost do studenog 2025., a očekuje se da će se ceremonija polaganja zakletve nove vlade u izraelskom Knesetu održati 7. lipnja.

Ništa od desne vlade

Iako su mnogi analitičari vjerovali da će Benjamin Netanyahu ponovno formirati vladu nakon što je Naftali Bennett prekinuo pregovore s Yairom Lapidom tijekom sukoba u pojasu Gaze, tvrdeći da će s Netanyahuom formirati jaku desničarsku vladu, do toga nije došlo. Naime, i sam Netanyahu potvrdio je da je stranka Yamina odbila novu inicijativu, koju je podnijela stranka Likud, koja uključuje “neviđene” ustupke kako bi se spriječila uspostava ljevičarske vlade. Da podsjetimo, Yair Lapid, čelnik stranke Postoji budućnost, 5. svibnja dobio je 28-dnevni mandat izraelskog predsjednika Reuvena Rivlina za formiranje vladine koalicije nakon što Netanyahu to nije uspio. Izraelci su u dvije godine izašli čak četiri puta na parlamentarne izbore. Mnogi analitičari nagli preokret Naftalija Bennetta u formiranju vlade s Yairom Lapidom vide u tome što je Izrael u 11-dnevnom ratu izgubio međunarodni ugled i pretrpio velike gubitke u gospodarstvu. Nikakvi ciljevi koje je postavio Benjamin Netanyahu pri ulasku u rat nisu ostvareni. U 11 dana rata izraelski gubici u gospodarstvu iznose oko 2,5 milijardi dolara, dok je izraelsku vojsku svaki dan ratovanja stajao oko 900 milijuna dolara. Zbog nemilosrdnog bombardiranja i razaranja pojasa Gaze, u kojem je poginulo 270 Palestinaca, uključujući 68 djece te 40 žena, Vijeće za ljudska prava UN-a odlučilo je pokrenuti međunarodnu istragu o zločinima počinjenima tijekom sukoba Izraela i Hamasa.

S 24 glasa za, devet protiv i 14 suzdržanih Vijeće za ljudska prava UN-a, koje ima ukupno 47 članova, usvojilo je rezoluciju koju su predložili Organizacija islamske suradnje (OIC) i palestinska delegacija pri UNu. I dok je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova najavilo da Izrael neće surađivati u istrazi i ocijenilo je kao pokušaj “zataškavanja zločina koje je počinila teroristička organizacija Hamas”, glasnogovornik Hamasa akcije palestinske militantne skupine nazvao je “legitimnim otporom”.

Irska prva prijeti sankcijama

Istodobno, irska vlada podržala je parlamentarni prijedlog kojim se osuđuje “de facto aneksija” palestinske zemlje od izraelskih vlasti, što je, kako tvrdi, prva upotreba ovog pojma jedne zemlje EU u odnosu prema Izraelu. Ministar vanjskih poslova Simon Coveney rekao je da je ovaj potez, koji je predložila opozicijska partija Sinn Fein, “jasan signal o dubini osjećanja širom Irske”.

– Razmjeri, tempo i strateška priroda izraelskih akcija na proširenju naselja i namjera koja stoji iza toga doveli su nas do toga da moramo biti iskreni vezano za to što se zapravo događa na terenu… To je “de facto aneksija” – rekao je parlamentu Coveney. Isto tako, bude li usvojen, amandmanom će se od vlade zahtijevati da izbaci izraelskog veleposlanika u Irskoj i da se Izraelu nametnu ekonomske, političke i kulturne sankcije.

