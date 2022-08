Izdana upozorenja za toplinske valove, grmljavinu i kišu: Evo kakvo nas vrijeme očekuje ovoga tjedna

U većini krajeva pretežno sunčano, prognoza je za ponedjeljak Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Od sredine dana na zapadu porast naoblake te uglavnom u gorju i na sjevernom Jadranu uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu

Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, na Jadranu i južni te jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stupnjeva Celzijusovih.

U utorak se očekuje djelomice sunčano, ali nestabilno vrijeme, a za riječku regiju upaljen je i žuti meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

Foto: DHMZ

Uz mjestimice umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine, a ponegdje pljuskovi mogu biti jače izraženi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu jugo i južni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 °C, javlja DHMZ.

Upozorenje na 'umjerenu' odnosno žutu razinu toplinskih valova izdana je za četvrtak, i to na području Osijeka, Zagreba, Karlovca, Gospića i Knina.

Foto: DHMZ

''U srijedu i četvrtak stabilnije i sunčanije, te uglavnom vruće, uz temperaturu zraka u četvrtak mjestimice i višu od 35 °C, a od petka opet u većini krajeva promjenjivije i manje toplo", prognozirao je iduće dane za HRT meteorolog Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

