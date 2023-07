Izdana nova upozorenja za cijelu zemlju: Ponegdje moguće i grmljavinsko nevrijeme

Vrijeme će danas u većini krajeva biti barem djelomice sunčano te i dalje nestabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom izgledni su već prijepodne, ali osobito u drugom dijelu dana i navečer kada je moguće i grmljavinsko nevrijeme uz jak i olujan vjetar, ponegdje i tuču, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u vremenskoj prognozi.

U Dalmaciji će biti sunčanije te uglavnom suho. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati jugozapadnjak i jugo, a na sjeveru i bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 30, na moru većinom od 30 do 35 °C, ističe DHMZ.

Upozorenja su za danas na snazi za područje cijele zemlje. Za osječku, zagrebačku i gospićku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

"Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", upozorava DHMZ.

Foto: DHMZ

U narančastom je još i dubrovačka regija zbog iznimno visokih temperatura. Zbog toga, DHMZ ističe: "Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi".

Grmljavinsko nevrijeme moguće je još u karlovačkoj, kninskoj i riječkoj regiji, za koje je zbog toga izdano žuto upozorenje.

Sjeverna Dalmacija, zapadna obala Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal imaju žuto upozorenje zbog vjetra, a splitska regija zbog iznimno visoke temperature.

