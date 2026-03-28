Novi pravosudni skandal trese Hrvatsku: Istražitelji nezakonito prisluškivali sutkinju

Stotinama teško objašnjivih pravosudnih vratolomija kojima javnost u Hrvatskoj svjedoči već godinama ovih je dana pridodana i ona s potencijalom da preraste u jedan od najvećih pravosudnih skandala otkako je samostalne Hrvatske. Riječ je o operaciji Admin, koncentriranoj na odavanje tajni iz uskočkih istraga, a u okviru koje je zagrebački Županijski sud kao nezakonite izdvojio doslovno sve dokaze, i to zato što je u okviru te operacije nezakonito prisluškivana sutkinja Mirta Matić, sada kandidatkinja predsjednika RH za predsjednicu Vrhovnog suda, dakle za sam vrh sudbene vlasti.

Matić je, naime, prije šest godina koristila mobitel registriran na tvrtku svojeg bivšeg supruga Tome Ricova, kojega se tada prisluškivalo vezano za način na koji je bivši zagrebački gradonačelnik Milan Bandić dodjeljivao adventske kućice u glavnom gradu. Neslužbene informacije govore kako je sud utvrdio da je sutkinja slučajno upala u mjere i da je prisluškivana bez valjanog sudskog naloga te da su, na kraju, upravo zato na Županijskom sudu pali svi USKOK-ovi dokazi. To da je netko upao u mjere koje se provode protiv nekog drugog, nije neuobičajeno.

Javnost posljednjih mjeseci ima priliku pratiti suđenje međimurskom županu Matiji Posavcu, koji se po tvrdnjama tužitelja inkriminirao u razgovoru s prijateljem s kojim je trčao, a kojega se u to vrijeme prisluškivalo. Policija je u tom slučaju, međutim, zatražila da se mjere prošire i na Posavca, što je odobrio i sud. U slučaju Mirte Matić, čini se, takvo proširenje mjera nije imalo pokriće u sudskoj odluci, a da to ne može biti slučajnost, upozorava Veljko Miljević, odvjetnik specijalist za kazneno pravo. Miljević, naime, ukazuje na članak 335. Zakona o kaznenom postupku, koji propisuje da se posebne dokazne radnje određuju na vrijeme od tri mjeseca.

Nakon isteka tog perioda Državno odvjetništvo može tražiti produljenje mjera, ali u tom času, upozorava Miljević, mora podastrijeti i informacije da se u mjerama koje su provođene protiv jedne potencijalno inkriminirala i druga osoba te zatražiti dopuštenje za provođenje mjera protiv te druge osobe, u ovom slučaju protiv Mirte Matić. Ako su se policija i USKOK držali zakona, nije, dakle, bilo ni najmanje šanse da se sutkinju prisluškuje bez sudskog naloga.

Iz policije zasad nema reakcije na odluku Županijskog suda, a iz Ministarstva unutarnjih poslova šturo odgovaraju kako ne komentiraju sudske postupke u tijeku, očito očekujući da će se USKOK na odluku žaliti Visokom kaznenom sudu, s tim da naglašavaju kako policija uvijek radi po zakonu, zbog čega su uvjereni da je sve bilo zakonito i u ovom slučaju. MUP, dakle, ima puno povjerenje u rad policije, no kako su podaci iz istrage tajni, nitko nam jučer nije mogao precizno odgovoriti koliko je dugo policija zapravo prisluškivala Mirtu Matić prije nego što je od suda zatraženo odobrenje za njezino prisluškivanje.

Neslužbene informacije pritom su proturječne – jedni tvrde da se radilo o samo nekoliko dana, dok drugi govore o višemjesečnom nezakonitom prisluškivanju. Neslužbeni izvori u MUP-u pritom ukazuju na činjenicu da policija samostalno nema ni ovlasti ni tehničke mogućnosti za prisluškivanje, koje po zakonu, u suradnji s telekomunikacijskim operatorima, provodi Operativno-tehnički centar, opet isključivo po nalogu suda.

Isto tako, do nas je došla i informacija da je tročlano sudsko vijeće odluku o izuzimanju svih dokaza donijelo preglasavanjem, no ni za tu informaciju jučer nismo uspjeli dobiti potvrdu. S obzirom na sve navedeno, jasno je kako pod znak pitanja dolazi i odluka DORH-a da na traženje predsjednika Nikole Grmoje saborskom Odboru za pravosuđe pošalje izvješće o ulozi Mirte Matić u ovoj aferi.

Izvješće je, doduše, nosilo oznaku tajnosti, ali Grmoja je u kamere izjavljivao kako ono nije povoljno za Milanovićevu kandidatkinju. Pa bi se, potvrdi li i Visoki kazneni sud da je Mirta Matić nezakonito prisluškivana, u popriličnoj nevolji mogli naći i Grmoja i njegov odbor, bez obzira na to hoće li ovaj slučaj sutkinju na kraju koštati najviše funkcije sudbene vlasti. O odluci Županijskog suda jučer smo zatražili i Grmojin komentar, no odgovorio nam je da je u inozemstvu te kako će svoj sud dati tek kad detaljnije prouči što je zapravo odlučio sud.