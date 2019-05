PETRINJA

Izbo mladića nožem i tražio ga po ulicama kako bi ga dokrajčio pištoljem, policija je bila brža

Unatoč zadobivenim ozljedama mlađi je muškarac uspio svladati starijeg te mu uzeo nož, no to ga nije zaustavilo već je ovaj je izašao iz objekta i odvezao se autom, da bi se nakon kraćeg vremena ponovno vratio i to sa dva pištolja koja posjeduje na dozvolu