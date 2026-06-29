Optužnica protiv Gorana Đulića, jedinog koji nije priznao krivnju, nije potvrđena

Na početku ih je bilo pet plus jedna tvrtka, no nakon što su njegovi suoptuženici odlučili priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om, Goran Đulić, koji je bio predsjednik Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO), jedini je optuženi iz afere Hipodrom koji je ostao na optuženičkoj klupi. Nakon nagodbi njegovih suoptuženika, postupak u odnosu na Đulića, koji je član Možemo i javno se percipira kao blizak Tomislavu Tomaševiću, gradonačelniku Zagreba, je razdvojen, a optuženo vijeće zagrebačkog Županijskog suda je odlučivalo o toj optužnici. Koja nije postala pravomoćna jer je Đulićeva obrana tražila da se iz spisa neki dokazi izdvoje kao nezakoniti. Sporni su im bili iskazi svjedoka, koji su sukladno ZKP-u ispitani u USKOK-u, bez nazočnosti obrane. Za sud je to bio zakonit dokaz, pa je odbijen zahtjev obrane, no sud je ipak odlučilo obrani dati pravo žalbe o kojoj će odlučivati Visoki kazneni sud. (VKS). Kada, to je već pitanje za milijun dolara, jer iako su izmjene ZKP-a, koje su stupile na snagu početkom ove godine, optužna vijeće detektirala kao usko grlo postupka jer Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije smatra da obrane koristeći svoje zakonsko pravo, zapravo opstruiraju postupak, činjenica je da zastoj nastaje na VKS-u. Koji žalbe rješava u pravilu duže od godinu dana.

U svakom slučaju, i afera Hipodrom dokazuje da izmjene ZKP-a, čija je navodna intencija bila da se ubrzaju suđenja, nisu ništa ubrzale. Sud može odbiti zahtjev obrane za izdvajanjem nezakonitih dokaza i ne dati im mogućnost žalbe, nakon čega se problematična pravna situacija s optužnog vijeća prebaci na prvo ročište. Ili im može odbiti zahtjev pa dati pravo žalbe, nakon čega je loptica prebačena VKS-u, koji o žalbama odlučuje više od godinu dana. S obzirom na sve to, dok optužnica u odnosu na Đulića u aferi Hipodrom postane pravomoćna, proći će još barem pola godine, a možda i dulje.

USKOK Đulića tereti za pokušaj trgovanja utjecajem i pokušaj zloporabe položaja jer je prema navodima optužnice prilikom sistematizacije radnih mjesta pokušao pogodovati Kosti Kostanjeviću nakon njegova izlaska iz Remetinca. S njim je u tom djelu bila optužena Jagoda Bončina Franjković, no ona je prije koji mjesec priznala krivnju te se nagodila s USKOK-om. Bončina Franjković je nakon priznanja krivnje osuđena na uvjetnu kaznu od osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Kostanjević je nakon uhićenja lani u travnju dao ostavku, nakon čega je na čelo USO-a došla Jagoda Bončina Franjković, koju je USKOK teretio da je s Đulićem prilikom sistematizacije posla, degradirala dvoje djelatnika, koji su uz to bilo svjedoci protiv Kostanjevića tijekom istrage. USKOK tvrdi da su trebali biti raspoređeni na gora radna mjesta s nižim koeficijentom, a oni su te ugovore odbili potpisati. Osim toga USKOK tvrdi da je Kostanjević po nalogu Đulića nakon izlaska iz Remetinca trebao biti postavljen kao rukovoditelj jednog sektora, dok je osoba koja je do tada obavlja taj posao, trebala otići na niže radno mjesto. No to se nije dogodilo jer je USKOK zatražio da mu Bončina Franjković dostavi dokumentaciju o radnopravnom statusu Kostanjevića.

U aferi Hipodrom su, zbog optužbi za izvlačenje 1,8 milijuna eura iz USO-a, bili optuženi i Kostanjević, te otac i sin Domagoj i Slavko Galić te njihova tvrtka Eurolex zaštita. Optužnica je podignuta u prosincu lani, a Kostanjević je nakon priznanja krivnje i nagodbe s USKOK-om osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 40.000 eura. A oduzima mu se i protupravno stečena imovinska korist od 450.000 eura. Domagoj Galić je osuđen na dvije godine zatvora, a Slavko Galić na godinu i četiri mjeseca zatvora. Izrečene su im i sporedne novčane kazne od ukupno 80.000 eura, te je od njihove tvrtke oduzeta protupravna imovinska korist od 1,3 milijuna eura, dok je tvrtka novčano kažnjena s 25. 000 eura.