Policija objavila nove informacije o djetetu koje je preminulo u Istri. Ipak nije palo s bicikla

Policijska uprava istarska objavila je nove informacije o djetetu koje je preminulo kod Buzeta te istakla kako pazinska policija utvrđuje okolnosti koje su prethodile tom tragičnom slučaju. Dijete je, podsjetimo, preminulo 29. lipnja, nakon što je oko 6.05 sati stigla dojava da mu je potrebna liječnička pomoć.

"Zasad provedenim mjerama i radnjama utvrđeno je kako je dijete u noći s 27. na 28. lipnja upravljalo neregistriranim motociklom, prije stjecanja prava na upravljanje i bez nošenja zaštitne kacige te je na kolnicima lokalnih cesta u okolici Buzeta palo i zadobilo tjelesne ozljede. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzorka smrti, a policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja utvrđivati okolnosti događaja", navela je danas policija. Prema informacijama koje su se jučer bile dostupne, smatralo se da je 13-godišnji dječak pao dok je vozio bicikl te pritom zadobio ozljedu glave.