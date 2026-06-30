Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAGEDIJA KOD BUZETA

Policija objavila nove informacije o djetetu koje je preminulo u Istri. Ipak nije palo s bicikla

Šibenik: Timovi Hitne medicinske pomo?i imaju svakoga dana pune ruke posla
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
30.06.2026.
u 12:33

"Utvrđeno je kako je dijete u noći s 27. na 28. lipnja upravljalo neregistriranim motociklom", navela je policija

Policijska uprava istarska objavila je nove informacije o djetetu koje je preminulo kod Buzeta te istakla kako pazinska policija utvrđuje okolnosti koje su prethodile tom tragičnom slučaju. Dijete je, podsjetimo, preminulo 29. lipnja, nakon što je oko 6.05 sati stigla dojava da mu je potrebna liječnička pomoć.

"Zasad provedenim mjerama i radnjama utvrđeno je kako je dijete u noći s 27. na 28. lipnja upravljalo neregistriranim motociklom, prije stjecanja prava na upravljanje i bez nošenja zaštitne kacige te je na kolnicima lokalnih cesta u okolici Buzeta palo i zadobilo tjelesne ozljede. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva obavit će se obdukcija radi utvrđivanja točnog uzorka smrti, a policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavlja utvrđivati okolnosti događaja", navela je danas policija. Prema informacijama koje su se jučer bile dostupne, smatralo se da je 13-godišnji dječak pao dok je vozio bicikl te pritom zadobio ozljedu glave. 
Splićanin stao pomoći neznancu na autocesti, a sada ga javno proziva: 'Hvala mu što je ispao kreten'

Ključne riječi
preminulo dijete policija buzet

Komentara 2

Pogledaj Sve
LA
laptopxp1
12:43 30.06.2026.

Nije bitno s čega je pao, ali bitan je nemar roditelja koji nisu odveli dječaka liječniku, a znali su da je pao i žalio se da mu nije dobro.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!