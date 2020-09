Izbo je nožem jer mu nije htjela prodati svoju supstitucijsku terapiju

Za pokušaj ubojstva optužen je 40-godišnji državljanin BIH, kojeg ŽDO Zagreb tereti da je nožem nasrnuo na ženu koja mu nije htjela prodati svoju supstitucijsku terapiju. Optužen je da je 14. svibnja oko 17.30 prišao žrtvi kojoj je kazao:

- Prodaj mi svoju terapiju.

Ona nije htjela, pa je on počeo vikati na nju.

- Vidjet ćeš ti kada se vratim s nožem! - prijetio je 40-godišnjak ženi.

Ona se nije obazirala na njega, a on je otišao. Nakon nekog vremena se vratio noseći nož. Njegova žrtva je bila u društvu još triju osoba, kada joj je 40-godišnjak prišao te je nekoliko puta ubo nožem. Zarezao ju je po glavi i ramenima i prstima desne šake, prije no što je spriječen u daljnjem napadu. Ona je lakše ozlijeđena, a on uhićen i pritvoren, a tužiteljstvo traži da mu se produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od bijega i mogućeg utjecaja na svjedoke.