DEMANTIRALI PORTALI

Pojavila se informacija da gori rafinerija nafte u Bratislavi, no ipak je riječ o lažnoj vijesti

Bratislava city center
Marijan Murat/DPA
Autor
Karolina Lubina
22.10.2025.
u 22:12

Rafinerijom u Bratislavi upravlja Slovnaft Plc, a njezin dnevni kapacitet prerade iznosi 124.000 barela

Pojedini mediji objavili su da je izbio požar u naftnoj rafineriji u Bratislavi u Slovačkoj, koja je u vlasništvu mađarske MOL grupe, javio je cznews.info. Riječ je o rafineriji koja prerađuje naftu dopremljenu iz Rusije naftovodom Družba.Međutim, ispostavilo se da ta informacija ipak nije točna. Pojavila se i fotografija navodnog požara, no ona je lažna. 

Na društvenim se mrežama također proširila informacija o požaru, a dijeljena je samo jedna fotografija za koju se uskoro pokazalo da nije autentična. Slovački mediji nisu izvijestili ni o kakvom požaru u rafineriji u Bratislavi, a vrlo brzo je i sam CZNews demantirao svoju informaciju. "Ovu informaciju nisu potvrdili službeni izvori. Ispričavamo se zbog neugodnosti", napisali su naknadno na početku članka.

U ponedjeljak je eksplozija potresla rafineriju Petrotel-Lukoil u Ploieștiju, smještenu na jugu Rumunjske. Zatim se u utorak navečer zapalila najveća mađarska rafinerija, također u vlasništvu MOL-a.

Rafinerijom u Bratislavi upravlja Slovnaft Plc, a njezin dnevni kapacitet prerade iznosi 124.000 barela. Većina proizvedenih derivata izvozi se u druge europske zemlje. Sam Slovnaft preuzela je MOL grupa 2000. godine.

Kommersant navodi da je Slovačka 2024. godine uvezla 4,2 milijuna tona ruske nafte južnim ogrankom naftovoda Družba, što čini 82% ukupnih zaliha sirove nafte u zemlji. U ljeto 2024., nakon što je Ukrajina uvela sankcije LUKOIL-u, čiji je trgovac činio preko 40% izvoza nafte u Slovačku i Mađarsku, MOL je bio prisiljen zatvoriti svoje rafinerije u Százhalombatti i Bratislavi radi popravka.

Ključne riječi
požar ruska nafta Bratislava

Avatar Moloh
Moloh
22:43 22.10.2025.

Čuvajte dobro, jako dobro LNG terminal na Krku.

RU
RuA
22:06 22.10.2025.

Piše Jutarnji da je Fake news :)

FR
franjo
22:01 22.10.2025.

Ukrajinci …

