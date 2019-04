'Iza neplaćanja u zdravstvu kriju se neodgovornost, korupcija i klijentelizam'

Predsjednik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović pozvao je danas predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i ministra zdravstva Milana Kujundžića da u najkraćem mogućem roku prekinu štetan model neplaćanja u zdravstvu.

Predlaže da se ukine pojedinačna nabava lijekova po bolnicama i sva nabava centralizira, zbog čega bi se, procjenjuje, njihova cijena mogla smanjiti minimalno 10 posto. Osim toga, predlaže da rokovi plaćanja budu maksimalno 90 dana, nastavlja Lovrinović, ili u protivnom ministar zdravstva "leti" s pozicije jer radi štetu proračunu. Predlaže i da se napravi analiza cijene izvornih i generičkih lijekova, i tako također postigne ušteda.

- Do ovih smo prijedloga došli nakon što smo u stranci napravili detaljnu analizu kojom smo utvrdili da bi se, prema najgrubljoj procjeni, nakon ovih poteza godišnje uštedjelo minimalno 700 milijuna kuna – ocijenio je Lovrinović na konferenciji za medije u Saboru pod nazivom "Što se krije iza neplaćanja u zdravstvu?".

Predsjednica Hrvatske udruge ugovornih ordinacija dr. Josipa Rodić ustvrdila je kako lokalne samouprave, Grad Zagreb i županije, ne poštuju Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je na snagu stupio od početka godine.

Svakodnevno nas kolegice i kolege nazivaju, to su zaposlenici Domova zdravlja, ali i bivši koncesionari koji su odmah iza Nove godine uputili zahtjev upravnim vijećima domova zdravlja za novim ugovorima o zakupu prostora, no svi redom dobivaju odgovore, imam primjere Doma zdravlja Našice, Zadarske županije, Zagreb – Centar, Osijek..., da županije nisu donijele nikakvu odluku i da oni ne mogu po tome dalje postupati – kaže dr. Rodić dodavši kako je to dodatni argument za odlazak liječnika iz Hrvatske. Ugovaranje posebnih dežurstava još je jedan problem, pa tako, tvrdi, Splitsko-dalmatinska županija jedina nije iskoristila 32 milijuna kuna od europskih fondova.

- O razlozima možemo samo nagađati, no mi točno znamo o čemu se tu radi. Ta ista županija liječnicima primarne zdravstvene zaštite, pedijatrima i obiteljskoj medicini šalje upozorenja da od 1. travnja račune za dežurstva šalju HZZO-u, što nije temeljeno na zakonu, već se radi o samovolji. Naime, postoji odluka HZZO-a iz prosinca 2018. godine po kojoj je dan naputak da se posebna dežurstva organiziraju tako da domovi zdravlja ugovaraju i potpisuju ugovore s liječnicima – nastavlja. Po nekim domovima zdravlja neki zaposlenici dobivaju opomene pred otkaz ugovora o radu od upravnih vijeća i ravnatelja ako ne upisuju dijagnostičko-terapijske postupke koje odrađuju, i to zato, zaključuje, jer takvi postupci pune kasu domova zdravlja, no liječnik i sestra koji sve odrađuju od toga ne vide ni lipe.

Iza neplaćanja u zdravstvu kriju se neodgovornost, korupcija i klijentelizam, tvrdi Lovrinović.

- Znate li neku firmu koja će nastaviti suradnju ako joj partner ne plati 100, 500 ili 1000 dana? U normalnim okolnostima ta firma ne postoji, pa zašto se onda takva praksa odvija u zdravstvu? Zato što farmaceutima i bankarima koji im daju kredite da nadoknade troškove nastale zbog neplaćanja države to ne odgovara jer znaju da će im država kad-tad sve platiti, bez obzira na veličinu kamata i ukupni dug – smatra Lovrinović. Pita se zašto potrošnja lijekova značajno raste u Hrvatskoj, dok se istovremeno broj stanovnika značajno smanjuje.

Zbog tog kruga neplaćanja, pojašnjava, kamate na neplaćene lijekove stalno rastu, pa od ukupnog duga samo na kamate se odnosi 20 do 30 posto cijene.

- HZZO godišnje na lijekove potroši 4,5 milijardi kuna, s plaćanjem kasni od 500 do 1000 dana, što znači da u toj cijeni oko 400 milijuna kuna kamata. To plaćaju građani i takva se praksa mora odmah zaustaviti – zaključio je Lovrinović.