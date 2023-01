Iz Vlade o spominjanju "AP" u prepisici Rimac i Žalac: Ni premijer ni taj sastanak nisu utjecali na odluke o softeru

Josipa Rimac i Gabrijela Žalac u svojoj su prepisci, koju je objavio Večernji list, intenzivno spominjale osobu "AP". Iz konteksta prepiske bivše HDZ-ove državne tajnice i bivše HDZ-ove ministrice može se naslutiti kako je riječ o Andreju Plenkoviću, a cijelu situaciju prokomentirali su nam iz Vlade te istaknuli kako premijer inače redovito komunicira o nizu tema s ministrima.

"Riječ je o jednom u nizu mnogobrojnih radnih sastanak s predstavnicima resora u Vladi, održanom na zahtjev tadašnje ministrice - vezano uz bazu podataka za korištenje EU fondova. Premijer se očito o tome informirao, što nije sporno, jer i inače redovito komunicira o nizu tema s ministrima. No, niti on niti taj sastanak nisu imali nikakav utjecaj na odluke vezano uz softver ili uz odabir kompanije, što je jasno iz cjelokupnog procesa", naveo je glasnogovornik Vlade Marko Milić za Večernji list.

Kako smo ranije danas objavili, osim u porukama Rimac i Žalac, osoba koju one zovu "AP", pojavljuje se i u obrani Mladena Šimunca, koji prepričava kako je PLUR program zbog kojeg je sada završio na optuženičkoj klupi, prezentirao u uredu premijera. "Nazvali su me i pitali kada mogu biti kod predsjednika Vlade. Prvo sam se začudio, pa su me ponovo pitali kada mogu biti kod premijera. Odgovorio sam mu da mogu biti kad premijer kaže, jer tko odbija poziv premijera? Kada sam došao, upoznali smo se i on mi je rekao da imam 10 minuta", kazao je Šimunac.