Šimunac: Premijer mi je rekao da sam prvi koji Vladi nešto nudi, a ne traži

Tko je osoba AP koju u svojoj prepiski intenzivno spominju Josipa Rimac i Gabrijela Žalac, nekadašnje perjanice HDZ-a, a danas višestruke optuženice, pitanje je, što bi se reklo za milijun eura. Pitanjem tko je AP, sljedećih će se dana nesumnjivo baviti i oporba, jer iz konteksta prepiski bivše HDZ-ove državne tajnice i bivše HDZ-ove ministrice proizlazi nedvojbeno da je to premijer Andrej Plenković. E sad, je li on doista znao što njih dvije, onako dobro umrežene, čime se hvalila Josipa Rimac rade, drugo je pitanje. S nekim je stvarima, proizlazi iz sadržaja do sada podignutih optužnica, ako ništa drugo, barem bio upoznat.