Ivica Todorić otkrio kako plaća skupe odvjetnike u Londonu

Ivica Todorić otkrio je odakle mu novac za plaćanje odvjetnika u Londonu nakon što je otkriveno kako sat vremena rada odvjetnice Cherie Blair iznosi vrtoglavih 9.500 kuna.

– Oni su za mene skupi, to je točno. Mi smo se s njima našli tri dana ranije i oni su plaćeni koliko je standard da se izađe na sud, nisu to nekakvi enormni novci. To mi je moja familija poslala. Moje svako plaćanje svakoga se u nulu zna. Ja to dobijem iz Hrvatske, ljudi mi uplate, zna se tko je uplatio i sve – rekao je u intervjuu za N1 televiziju bivši čelnik Agrokora.

Osim Cherie Blair, Todorića brane i Jadranka Sloković i Čedo Prodanović čiji jedan raspravni dan košta oko 5.000 kuna. Na pitanje hoće li imati dovoljno novca plaćati odvjetnike do kraja postupka kaže:

– Znate što, oni su se nevjerojatno zainteresirali... Oni meni kažu - vi ste najveći borac protiv korupcije u Europi, vas se treba iskoristiti jer se ovo u Europi ne smije dešavati... Oni će sad i vanjske medije uzeti, spremni su da neovisne organizacije angažiraju oko toga i da se sami angažiraju oko rasvjetljavanja tih činjenica. Nisam više nisam sam, to je poprimilo ozbiljne internacionalne dimenzije i tek će se vidjeti u narednom periodu što je to.

Ponovio je da će se uskoro vratiti u Hrvatsku.

– Ja se nikako nisam htio vratiti dok ne saznam najveći dio istine, ja sam sad saznao najveći dio istine, ali oni na silu hoće mene dobiti tamo... E rekoh sad, kad vi hoćete na silu... Kad se baš hoćete igrati, onda ću ja iskoristiti svoja prava koja imam... Stotine godina je ovdje pravni sustav uspostavljen – dodaje.

Ako mu odobre početak žalbenog postupka, azil u Velikoj Britaniji neće tražiti.

– Ja se brzo vraćam. Odlučio sam da se vratim... Ja najbolje znam istinu... Mislim da s ovom svojom istinom mogu ostati ovdje bar još godinu dana ako treba... Meni to nije cilj, meni je cilj da rasvijetlim činjenice do kraja, bilo je jako važno da to poprimi internacionalne dimenzije. Sad su u nekim zemljama već išle tužbe itd. – dodao je.

