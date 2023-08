Ivanković o ratu: 'Mislim da nas netko jako dobro zavlači, a očito i Ukrajince'

Novinar i kolumnist Večernjeg lista Davor Ivanković komentirao je za Večernji TV rat u Ukrajini te koliko je teško osloboditi okupirani teritorij s obzirom na to da je u tijeku ofenziva koja nije rezultirala spektakularnim rezultatima koji su se najavljivali. “Ono što je najzanimljivije u ovom ratu jest da je izuzetno čudan. Vojna logika izokrenuta je potpuno. Ofenziva su njihove akcije za oslobađanje teritorija. Meni je malo bedasto kad se govori o protuofenzivama”, kazao je uvodno.

“Mi svi zajedno, i veliki vojni eksperti i analitičari i obični ljudi, svi čitamo otprilike iste izvore koji su minimalni. Vijesti dolaze na kapaljku, spominje se sve zajedno. U ovom trenutku spominje se zajedno desetak sela ili gradića oko kojih se vode borbe. Tjednima se vode borbe da bi se napredovalo kilometar, dva. Onda ide protunapad, borbe opet tjedan, dva, onda još kilometar. Činjenica je da su s jedne i druge strane ogromne vojske formirane. Ako ćemo gledati broj ljudi pod oružjem, Ukrajinci sigurno imaju tamo negdje milijun ljudi. Rusi sigurno imaju oko pola milijuna ljudi, a u borbama sudjeluje možda sa svake strane 10% te vojske. To je već prvo čudo", navodi.

"Minska polja su postojala uvijek i u našem ratu. Ne tako jaka, ali i naši su morali planirati ako će biti vojna operacija za oslobađanje istoka Hrvatske, sve je bilo minirano i naši su imali isplanirana rješenja kako će se to raditi. Bila su tri glavna pravca prodora i znalo što tko radi, što radi i kojim sredstvima se probijaju minska polja. Ista stvar je bila. Koristila bi se ovdje opća avijacija. Zašto se ne koristi? Rusi je slabo koriste, Ukrajinci skoro nikako. Avijacija je bitna za probijanje minskih polja, višecijevni raketni bacači. Vjerujem da oni znaju kako se to probija, ali ako negdje moraš krenuti s 30 tisuća vojnika ti kreneš s tri tisuće, nećeš napraviti ništa. Mislim da Ukrajinci imaju još dva, tri mjeseca da mogu voditi operacije, bez žrtava to neće moći napraviti. Ovo izgleda ide na iscrpljivanje, tko će koga više iscrpiti, jer ja nemam drugog logičnog tumačenja zašto su aktivirali deset ili dvadeset posto svoje vojske", dodaje.

Ukrajinci, kaže, dobivaju tehniku, ali nova oružja dobivaju na kapaljku. "Stupnjevano dobivaju sve jače i jače oružje. Zašto ne dobe odmah sve?", kazao je te naveo da su Ukrajinci dokazali da se brzo mogu obučiti kada su dobili najmodernije sustave protuzračne obrane.

"Znamo već najmanje šest mjeseci da se njihovi piloti obučavaju za F-16, možda već desetke imaju gotovih. Zašto oni nisu dobili taj avion? Sada se opet priča da obuka samo što nije krenula, znači vratili smo se nekoliko mjeseci unatrag. Mislim da nas netko jako dobro zavlači, a očito i Ukrajince", ustvrdio je Ivanković pa nastavio: "Možda postoji neki plan, s obzirom na to da je bio i čudan vojni udar izveden u Moskvi i mi ne znamo je li Putin razvlašten pa zapravo gledamo živog političkog mrtvaca ili nije. Možda je sve dio jedne velike igre gdje bi rat trebao prestati tako da nitko ne bude ponižen". Također, ističe kako se u nedostatku pravih informacija mogu samo raditi projekcije.

"Ako gledamo povijest, teško je Ruse iscrpiti. Osim što su veći, navikli su ratovati i to bez obzira na gubitke. Jako je puno pametnih glava uključeno u sve ovo, ali imam osjećaj da nisu sve karte na stolu. Ne pokazuje se sve i ne koriste se sve karte, nego postupno, a to znam da mnoge nervira, pretpostavljam Ukrajince najviše jer su oni najveća žrtva", zaključio je.

