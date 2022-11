Istraživanje političkih preferencija: Vukovar prepoznaje četiri stranke, HDZ-u 23,51% potpore

Vukovar, čijoj smo se žrtvi ovoga mjeseca poklonili, danas na nacionalnoj razini prepoznaje tek četiri stranke: Domovinski pokret, HDZ, SDP te Hrvatske suvereniste. Pokazuje to mjesečno istraživanje političkih preferencija CroElectro, a koje u studenome potvrđuje rejtinge zabilježene u listopadu, uz jedva značajne promjene. Naime, vladajući HDZ biralo bi 23,51 posto ispitanika, odnosno pola postotnog boda više nego prošlog mjeseca. SDP se s rejtinga "jedva iznad" spustio na "jedva ispod" 15 posto, točnije na 14,92 posto. Stranku Možemo! bira 10,26 posto ispitanika, dok Most može računati na 9,43 posto potpore.

Negativan Banožićev publicitet

Istraživanje je provela agencija 2X1 komunikacije od 11. do 24. studenog na reprezentativnom uzorku od 1041 ispitanika, stratificiranom po administrativnoj podjeli Republike Hrvatske na županije i njihove strukture te dodatno mjerenom po društvenim i demografskim značajkama. Brojidbena je pogreška uzorka plus/minus tri posto, prema 95-postotnom stupnju pouzdanosti. Uz već navedeno, u Vukovarsko-srijemskoj županiji još se javljaju dvije stranke – Most i HSU.

– Zanimljivo, u županiji je HDZ zabilježio bolji postotak među ispitanicima nego u gradu Vinkovcima, najvećoj HDZ-ovoj utvrdi u toj županiji. Kad bismo rezultatima Vukovarsko-srijemske županije pribrojili rezultate dobivene u Brodsko-posavskoj te Požeško-slavonskoj županiji, odnosno kad bismo rezultate u V. izbornoj jedinici pretvorili u mandate, dobili bismo situaciju vrlo sličnu prošlim izborima. HDZ bi osvojio sedam mandata, SDP i Domovinski pokret po tri mandata te Most jedan mandat. Na izborima 2020. Most je prešao petpostotni prag, ali ostao bez mandata, dok ih je HDZ osvojio osam – prikazuju iz agencije 2X1 komunikacije.

– Jasno je da će se Domovinski pokret održati u Vukovaru, njihov je rejting u ispitivanjima javnog mnijenja redovito iznad pet posto, ali i iz ovoga proizlazi da najveći dio tih glasova dolazi iz pete izborne jedinice. U tom smislu nema nekakvih posebnih iznenađenja – započinje pak politička analitičarka Ankica Mamić.

– Što se tiče HDZ-a, oni uglavnom imaju potporu ruralnog stanovništva. Vidjet ćemo hoće li uspješni osječki gradonačelnik (Ivan Radić, nap. a.) vratiti HDZ-u glasove i u urbanim slavonskim sredinama – nadovezuje se ona.

Komentirajući rezultate vladajuće stranke dobivene u Vinkovcima, Ankica Mamić ocijenit će kako "organizacija u Vinkovcima očito ne radi svoje".

– Vjerojatno je tome pridonijela i prilično negativna vidljivost ministra Marija Banožića. U medijima je on uvijek u kontekstu nekog sukoba i obračuna s predsjednikom Zoranom Milanovićem, što mu donosi vidljivost, ali ne i glasove. Čak i oni koji nisu skloni predsjedniku Milanoviću reći će da od Banožića vidimo vrlo malo konstruktivnih stvari – ističe.

SDP-ovi glasovi na istoku Hrvatske, nastavlja naša sugovornica, vjerojatno su glasovi starije populacije, "što je i inače struktura birača te stranke".

– Birači koji nisu za Domovinski pokret ili HDZ zaokružuju SDP. Mene čudi da Most ne uspijeva narasti u Slavoniji. Jer, realno govoreći, Most je stranka koja najviše radi po terenu i s biračima. Vrte se stalno oko izbornog praga, kao što je to i na nacionalnoj razini. Oni bi uistinu trebali nešto promijeniti jer očito da, bez obzira na to što puno rade i izrazito su aktivni, ne mogu podići rejting. Možda su im potrebna nova lica – zaključuje analitičarka Mamić.

Mnogi neodlučni

Što se tiče drugih stranaka čiji rejting u studenome na razini Hrvatske nismo još spomenuli, ni Domovinski pokret ne bilježi znatne pomake na ljestvici – njih bi zaokružilo 7,04% birača. HSU bi izabralo 3,10% ispitanika u istraživanju političkih preferencija CroElectro, Socijaldemokrate 2,51%, Suvereniste i Centar po 2,03%. Radničku frontu podupire 1,43%, a IDS 1,31%. Ostale stranke su ispod jedan posto: Fokus 0,84, Ključ Hrvatske 0,72, HSS i HSP po 0,36, HSLS i PGS po 0,24, a BM365, Mreža, Reformisti i HNS po 0,12. Ukupno bi nezavisne liste biralo 1,55 posto, a neodlučnih je 17,66 posto ispitanika.