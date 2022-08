HDZ u blagom padu, SDP i Možemo u silaznoj putanji, no raste broj neodlučnih birača

Iako je trenutačna politička vlast točno na polovici mandata, i ovih se dana čuju oporbena zazivanja novih izbora. Neovisno hoće li se oni održati u redovnom ili prijevremenom roku, zbog svega onoga što se događa ulazimo u uzbudljivo razdoblje kada su i političkim strankama, ali i javnosti važni podaci o tome kako koje političke opcije stoje među građanima, odnosno glasačima. Stoga će se s osobitom pozornošću i zanimanjem pratiti rezultati istraživanja rejtinga i stranaka i njihovih šefova. A jedno od njih, provedeno usred ljeta, pokazuje pad rejtinga prvih triju stranaka i istodobni porast neodlučnih glasača.

Redovno ispitivanje javnog mnijenja CroElecto, koje je od 11. do 26. kolovoza na uzorku od 1041 ispitanika provela agencija 2X1 komunikacije, pokazalo je da promjena u poretku na političkom vrhu nema, da nijedna stranka pri vrhu ljestvice nije zabilježila rast popularnosti, ali je zato zabilježeno povećanje broja neodlučnih ispitanika.

Tako je HDZ, s 25,88%, i dalje prva stranka po broju dobivenih preferencija, čime je vladajuća stranka zabilježila neznatno manji postotak nego u srpnju. Anketa je silaznu putanju pokazala i u slučaju SDP-a. Da su izbori održani sad u kolovozu, stranku koju predvodi Peđa Grbin izabralo bi 14,76% ispitanika.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Kod treće, brončane pozicije dogodio se pak najveći pad rejtinga jer bi, prema onome kako su se izjasnili anketirani, za platformu Možemo! glasalo 9,88% građana. A platformi Možemo!, koja je na parlamentarnim izborima prije dvije godine prvi put ušla u Sabor i postala parlamentarna stranka, praktički za vrat diše Most s osvojenih 9,19% naklonosti ispitanika, što je rezultat koji upućuje na stagnaciju, ali i na to da je između trećeg i četvrtog mjesta razlika mala i plitka. Sve to pokazuje da je trenutačna situacija slična onoj koja je bila i uoči ljeta kada je vodeći HDZ imao veći postotak nego što je zbroj rezultata SDP-a i platforme Možemo! A to znači još nešto, da bi i tada i sada upravo Most ili pak stranke s desnice odlučivale o većini.

Što se tiče ostalih rezultata, petu poziciju zauzeo je Domovinski pokret s dobivenih 6,92% podrške, a nakon stranke koja je u protekle dvije godine doživjela velike unutarnje pretumbacije slijedi najmlađa stranka, nastala burnim raskolom u SDP-u. Radi se o Socijaldemokratima, koje bi zaokružilo 2,95% birača. Slijede HSU (2,16%), Hrvatski suverenisti (1,93%), Centar (1,70%) te IDS (1,36%). Sve su ostale stranke ispod jedan posto potpore, a nezavisne bi liste biralo ukupno 3,18%. No neodlučnih je sad bilo čak 17,37%.