Istraživanje CroElecto: Vladajući HDZ biralo bi 23,51 posto ispitanika, SDP 14,92 posto

Mjesečno istraživanje političkih preferencija CroElecto u studenom potvrđuje rejtinge zabilježene u listopadu uz jedva značajne promjene. Vladajući HDZ biralo bi 23,51 posto ispitanika, odnosno pola postotnog boda više nego prošli mjesec. SDP se spustio na 14,92 posto. Stranku Možemo bira 10,26 posto, dok Most može računati na 9,43 posto. Domovinski pokret također nema značajnih pomaka - 7,04 posto.

HSU bi izabralo 3,10 posto ispitanika, Socijaldemokrate 2,51 posto, Suvereniste i Centar po 2,03 posto. Radničku frontu podupire 1,43 posto, a IDS 1,31 posto. Ostale stranke su ispod jedan posto: Fokus (0,84), Ključ Hrvatske (0,72), HSS i HSP (po 0,36), HSLS i PGS (po 0,24), BM365, Mreža, Reformisti i HNS (po 0,12). Ukupno bi nezavisne liste biralo 1,55 posto, a neodlučnih je 17,66 posto ispitanika.

Vukovar, čijoj smo se žrtvi ovaj mjesec poklonili, danas na nacionalnoj razini prepoznaje tek četiri stranke: Domovinski pokret, HDZ, SDP te Hrvatske suvereniste. U Vukovarsko-srijemskoj županiji još se javljaju dvije stranke – Most i HSU. U županiji je HDZ zabilježio bolji postotak kod ispitanika nego u gradu Vinkovcima, najvećoj HDZ-ovoj utvrdi u toj županiji. Kad bismo rezultatima Vukovarsko-srijemske pribrojili rezultate dobivene u Brodsko-posavskoj te Požeško-slavonskoj županiji, odnosno kad bismo rezultate u V. izbornoj jedinici pretvorili u mandate, dobili bismo situaciju vrlo sličnu prošlim izborima. HDZ bi osvojio sedam mandata, SDP i Domovinski pokret po tri mandata te Most jedan mandat (na izborima 2020. Most je prešao petpostotni prag, ali ostao bez mandata dok ih je HDZ osvojio osam).

Istraživanje je provela agencija 2X1 komunikacije 11.11. – 24.11. na reprezentativnom uzorku od 1041 ispitanika stratificiranom po administrativnoj podjeli Republike Hrvatske na županije i njihove strukture te dodatno mjerenom po društvenim i demografskim značajkama uz brojidbenu pogrješku uzorka +/-3% prema 95-postotnom stupnju pouzdanosti.

