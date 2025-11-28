Glavni savjetnik Zelenskog podnio ostavku!

Jedan od najbližih suradnika ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog podnio je u petak ostavku, samo nekoliko sati nakon što su protukorupcijska tijela upala u njegov dom. Riječ je o Andriju Jermaku, službeno šefu predsjednikova ureda, koji se često opisuje kao drugi najmoćniji čovjek u državi i koji je predvodio ukrajinsko izaslanstvo u nedavnim pregovorima s američkom stranom u Ženevi.

Jermakova ostavka, koju je Zelenski objavio u petak, dodatno komplicira poziciju Kijeva u ključnim mirovnim razgovorima sa Sjedinjenim Državama. „Želim da danas nitko nema nikakvih pitanja o Ukrajini. Stoga danas donosimo sljedeće unutarnje odluke. Prvo, doći će do resetiranja Ureda predsjednika Ukrajine. Šef ureda, Andrij Jermak, podnio je ostavku“, rekao je Zelenski u svom dnevnom televizijskom obraćanju. U akciji, upada u njegov dom, sudjelovali su Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) i Specijalizirano antikorupcijsko tužiteljstvo (SAPO), no razlog upada zasad nije otkriven. Pretraga dolazi samo dva tjedna nakon što su iste agencije pokrenule veliku istragu o navodnoj mreži mito vezanoj uz kritičnu energetsku infrastrukturu. Skandal je već koštao pozicija dvojicu ministara, a zahvatio je i neke od Zelenskijevih bliskih suradnika iz vremena dok je radio u zabavnoj industriji.

Jermak se nakon ostavke nije odmah oglasio javnom izjavom. Ranije u petak potvrdio je da se pretraga njegova doma odvija te poručio putem Telegrama da “u potpunosti surađuje” s vlastima. „Istražitelji ne nailaze ni na kakve prepreke. Omogućen im je puni pristup stanu, a moji odvjetnici nalaze se na licu mjesta i surađuju s pripadnicima policije“, rekao je.

Kako prenosi CNN, situacija je posebno neugodna za Kijev jer je Jermak u posljednje vrijeme preuzeo vodeću ulogu u pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Ti se razgovori odvijaju u osjetljivom trenutku, dok Washington i Kijev pokušavaju oblikovati okvir mogućeg mirovnog plana. Prošli tjedan administracija Donalda Trumpa predložila je dokument s 28 točaka, koji je uvelike odražavao ruske zahtjeve, uključujući predaju teritorija, smanjenje ukrajinske vojske i zabranu ulaska u NATO. Jermakov tim uspio je uvjeriti SAD da taj prijedlog revidira, a novi krug pregovora očekuje se idućih dana.

I dok pojedini američki dužnosnici govore o napretku, stvarne šanse za brzi proboj male su, osobito nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin poručio da ne namjerava popustiti u svojim maksimalističkim zahtjevima. Ukrajina se već dugo bori s reputacijom jedne od najkorumpiranijih država Europe. EU je jasno dala do znanja da Kijev mora provesti duboke reforme želi li postati punopravna članica, a borba protiv korupcije bila je i jedno od ključnih predizbornih obećanja Volodimira Zelenskog 2019. Tijekom rata smijenjeni su brojni visoki dužnosnici, a ukrajinska vlada uvela je nove strategije za jačanje transparentnosti.

Europska komisija danas poručuje da istrage pokazuju kako antikorupcijska tijela rade svoj posao. No Zelenskog i dalje prati politička cijena nekih ranijih odluka, poput pokušaja stavljanja NABU-a i SAPO-a pod nadzor glavnog državnog odvjetnika, što je izazvalo prve velike prosvjede od početka ruske invazije i prisililo ga da taj potez povuče.