ISTRAŽITELJI MU PRETRESLI KUĆU

Glavni savjetnik Zelenskog podnio ostavku!

Ukrajina: Zelenski posjetio vojnike i civile u regiji Donjeck
Foto: ABACA/ABACA
1/4
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
28.11.2025.
u 16:47

Ukrajina se već dugo bori s reputacijom jedne od najkorumpiranijih država Europe. EU je jasno dala do znanja da Kijev mora provesti duboke reforme želi li postati punopravna članica

Jedan od najbližih suradnika ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog podnio je u petak ostavku, samo nekoliko sati nakon što su protukorupcijska tijela upala u njegov dom. Riječ je o Andriju Jermaku, službeno šefu predsjednikova ureda, koji se često opisuje kao drugi najmoćniji čovjek u državi i koji je predvodio ukrajinsko izaslanstvo u nedavnim pregovorima s američkom stranom u Ženevi.

Jermakova ostavka, koju je Zelenski objavio u petak, dodatno komplicira poziciju Kijeva u ključnim mirovnim razgovorima sa Sjedinjenim Državama. „Želim da danas nitko nema nikakvih pitanja o Ukrajini. Stoga danas donosimo sljedeće unutarnje odluke. Prvo, doći će do resetiranja Ureda predsjednika Ukrajine. Šef ureda, Andrij Jermak, podnio je ostavku“, rekao je Zelenski u svom dnevnom televizijskom obraćanju. U akciji, upada u njegov dom, sudjelovali su Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) i Specijalizirano antikorupcijsko tužiteljstvo (SAPO), no razlog upada zasad nije otkriven. Pretraga dolazi samo dva tjedna nakon što su iste agencije pokrenule veliku istragu o navodnoj mreži mito vezanoj uz kritičnu energetsku infrastrukturu. Skandal je već koštao pozicija dvojicu ministara, a zahvatio je i neke od Zelenskijevih bliskih suradnika iz vremena dok je radio u zabavnoj industriji.

Jermak se nakon ostavke nije odmah oglasio javnom izjavom. Ranije u petak potvrdio je da se pretraga njegova doma odvija te poručio putem Telegrama da “u potpunosti surađuje” s vlastima. „Istražitelji ne nailaze ni na kakve prepreke. Omogućen im je puni pristup stanu, a moji odvjetnici nalaze se na licu mjesta i surađuju s pripadnicima policije“, rekao je.

Kako prenosi CNN, situacija je posebno neugodna za Kijev jer je Jermak u posljednje vrijeme preuzeo vodeću ulogu u pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Ti se razgovori odvijaju u osjetljivom trenutku, dok Washington i Kijev pokušavaju oblikovati okvir mogućeg mirovnog plana. Prošli tjedan administracija Donalda Trumpa predložila je dokument s 28 točaka, koji je uvelike odražavao ruske zahtjeve, uključujući predaju teritorija, smanjenje ukrajinske vojske i zabranu ulaska u NATO. Jermakov tim uspio je uvjeriti SAD da taj prijedlog revidira, a novi krug pregovora očekuje se idućih dana.

I dok pojedini američki dužnosnici govore o napretku, stvarne šanse za brzi proboj male su, osobito nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin poručio da ne namjerava popustiti u svojim maksimalističkim zahtjevima. Ukrajina se već dugo bori s reputacijom jedne od najkorumpiranijih država Europe. EU je jasno dala do znanja da Kijev mora provesti duboke reforme želi li postati punopravna članica, a borba protiv korupcije bila je i jedno od ključnih predizbornih obećanja Volodimira Zelenskog 2019. Tijekom rata smijenjeni su brojni visoki dužnosnici, a ukrajinska vlada uvela je nove strategije za jačanje transparentnosti.

Europska komisija danas poručuje da istrage pokazuju kako antikorupcijska tijela rade svoj posao. No Zelenskog i dalje prati politička cijena nekih ranijih odluka, poput pokušaja stavljanja NABU-a i SAPO-a pod nadzor glavnog državnog odvjetnika, što je izazvalo prve velike prosvjede od početka ruske invazije i prisililo ga da taj potez povuče.

Ukrajina: Zelenski posjetio vojnike i civile u regiji Donjeck
1/13
Ključne riječi
korupcija Volodimir Zelenski Ukrajina

Komentara 2

Kupnja