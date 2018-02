Ismijali hrvatskog zagovornika Zemlje kao "ravne ploče": Recite mi da je to satira...

Nakon što su pripadnici zajednice Ravna Zemlja koja zagovara teoriju da je Zemlja ravna ploča nedavno spektakularno lansiranje jumbo rakete SpaceX popratili izražavanjem sumnje kako je sve izmišljeno te dodajući da je to najobičnija reklama za automobil Teslu Roadster na YouTubeu se pojavila snimka i jednog Hrvata sa sličnim stavovima.

- Babilonci diljem Hrvatske su oduševljeni. U svojevrsnom su deliriju nakon što su gledali video uradak za reklamnu kampanju jednog automobila. U tom reklamnom uratku prikazano je kako automobil odlazi u svemir. Nećete vjerovati oni to vjeruju. Oni su duboko uvjereni da se to stvarno dogodilo i da sad iznad Zemlje kruži nekakav automobil i to kabrio - kazao je Elvis Duspara na početku snimke lansiranja rakete Falcon Heavy.

Potom je isključivo posprdnim komentarima analizirao tijek lansiranja te snimak automobila u svemira.

- Svaka čast, bilo je zabavno! Neki Babilonci su doživjeli kozmički orgazam, ali njima to nije problem. I vi to vjerujete? Da bi vjerovali u ovako nešto morate biti 'jako obrazovani', morate pokupiti sve doktorate ovog svijeta kazao je sarkastično te dodao:

- Jer u to normalan čovjek ne može vjerovati. Ako je zdrav, ako nije polupan i duhovno razvaljen u on to ne može vjerovati, on vidi da je to bajka. I stoga dragi Babilonci ništa vi niste dokazali osim da ste smiješni. Uz svu silnu tehnologiju i novac koji imate i dalje ste smiješni. Zemlja nije kugla, Zemlja se ne kreće već ona miruje - zaključio je Duspara.

[video: 23839 / ]

Brojni komentatori ismijali su Dusparu u komentarima.

- Ovaj kanal je satira jelda? Molim vas recite mi da je satira - napisao je jedan komentator dok je drugi dodao:

- Zanimljivo je da one koji imaju viziju Zemlje kao kugle nazivaš Babiloncima. A upravo su Babilonci bili ti koji su Zemlju smatrali ravnom pločom okruženom velikim oceanom. I dalje pričas bez ikakvih konkretnih dokaza kao i cijela ta zajednica...