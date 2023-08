Išli su gasiti požar, a požar je tog kobnog dana ugasio njihove živote

Jedna od najstrašnijih mirnodopskih nesreća u povijesti naše zemlje i najveća tragedija u hrvatskom vatrogastvu, koja je ugasila 12 života, dogodila se na Velikom Kornatu, 30. kolovoza 2007. godine. Tog su, kobnog dana, na mjestu nesreće, odmah preminula šestorica vatrogasaca – najmlađi, Marko Stančić iz Šibenika, imao je samo 17 godina, a tek dvije godine stariji bio je Hrvoje Strikoman (19), iz Vodica.

Na mjestu su poginuli i 20-godišnji Gabrijel Skočić, iz Vodica, 33-godišnji Dino Klarić, iz Šibenika i njegov vršnjak, Ivan Marinović, iz Grebaštice te 42-godišnji Ivica Crvelin, iz Tisnog.

Iako je čitava Hrvatska silno vjerovala da ima nade za sedmoricu teško stradalih, no još uvijek živih vatrogasaca, koji su bili prevezeni u bolnice, samo je jedan od njih, tada 23-godišnji Frane Lučić, iz Tisnog, uspio preživjeti. Broj žrtava kornatske tragedije, u konačnici je udvostručen - u bolnici su preminuli Tomislav Crvelin (23), Josip Lučić (19) i Ante Crvelin (23), iz Tisnog, Ante Juričev Mikulin (22), Karlo Ševerdija (17), iz Vodica i Marinko Knežević (52), iz Boraje.

Kronologija užasa

U uvali Vrulje, na Velikom Kornatu, kobnog je 30. kolovoza 2007., oko 11 sati, izbio požar. Nakon što je zaprimljena dojava da na Kornatima gori, dvije skupine gasitelja, helikopterima su upućene na požarište. Helikopter je, po svjedočenju jedinog preživjelog vatrogasca, Frane Lučića, imao problema pri spuštanju te ih je iskrcao iz trećeg pokušaja. Ostavljeni su na mjestu dva kilometra udaljenom od centra požara, na kom nije bilo signala te nisu mogli uspostaviti vezu sa zapovjednikom. Krenuli su prema uvali Šipnat, uz klanac prema kruški s vodom, no tada se dogodilo nešto što do danas nije u potpunosti objašnjeno. Vjetar je iznenada promijenio smjer i gasitelje je doslovno zapljusnuo pakleni val vrućine.

'Nakon 15-ak minuta hoda, došli smo do jednog dijela koji je bio otvoren s južne strane i tu je naglo krenula vatra i dim, tolikom brzinom da nismo uspjeli pobjeći, premda smo pokušali trčati. Međutim, bila je strasna vrućina i jednostavno nas je spržilo. Nosio sam dosta opreme, pa sam bio nešto niže, odnosno ispod ostalih kolega, vatrogasaca, tako da sam imao malo više vremena za pokriti lice i okrenuti leđa, a kako sam imao kacigu na glavi i vizir, zaštitio sam kosu i lice', ispričao je policiji, dan nakon tragedije, jedini preživjeli vatrogasac, Frane Lučić.

Sati agonije

Tragedija se dogodila u 14 sati, a poziv u pomoć Gorska služba spašavanja primila je tek oko 17.15 sati. Nesretni su vatrogasci proživljavali agoniju, satima čekajući pomoć. Kada su spasioci konačno stigli na Kornate, za šestoricu vatrogasaca bilo je prekasno, dok su sedmoricu, teško ozlijeđenih, uspjeli izvući i transportirati helikopterom – petorica su prevezena u Zagreb, dok su se za živote 19- godišnjeg Ante Jurićev-Mikulina i četiri godine starijeg, Frane Lučića, borili splitski liječnici.

Isprobajte arhivu Večernjeg lista Na stranici https://arhiva.vecernji.hr/ nalazi se najveća digitalna arhiva izdanja dnevnih novina u Hrvatskoj, ali i u regiji. Pretplatite se danas i dobivate uvid u više od 60 godina hrvatske povijesti.

Frani Lučiću, koji je bio pripadnik DVD-a Tisno, život je spašen, no, nakon tog 30. kolovoza, njegov život više, ni po čemu, nije sličan životu koji je imao prije tragedije. U požaru je ostao bez svih deset prstiju na rukama, prošao je na desetke teških operacija, a osim fizičkih, ima i duboke, psihičke ožiljke. No, unatoč svim tim teškim posljedicama, Lučić je na odštetu čekao godinama. Sudski je postupak trajao čitavo desetljeće da bi, tek u ožujku, 2021. godine, bila postignuta nagodba - jedini preživjeli vatrogasac dobio je odštetu te mu se mjesečno isplaćuje 6000 kuna, za njegu i skrb.

Kornatska je tragedija iz korijena promijenila život i bivšem, šibensko-kninskom vatrogasnom zapovjedniku, Draženu Slavici, koji je bio obilježen kao glavni krivac za tragediju. Punih je 14 godina dokazivao svoju nevinost, a 2021. godine Vrhovni sud ga je oslobodio odgovornosti, nakon čega je podnio tužbu protiv države. Pitanja bez odgovora Iako su preliminarni rezultati istrage pokazali da je tragediju izazvao tzv. eruptivni požar, ta, službena verzija, obiteljima stradalih nije previše uvjerljiva. No, s druge strane, teorije, poput one da je požar izazvala eksplozija ostataka NATO bombe, kao i one da je iz helikoptera, koji je dovezao gasitelje, iscurilo gorivo, nisu potkrijepljene dokazima.

POVEZANI ČLANCI:

Stoga su i danas, 16 godina nakon strašne tragedije, mnoga pitanja i dalje bez zadovoljavajućih odgovora. Od 2008. godine, u znak sjećanja na poginule, na dan tragedije, u svim se vatrogasnim postrojbama i organizacijama, odaje počast te se, u 15.25 sati, uključuju vatrogasne sirene. Baš kao što minuta zvuka sirene govori više od minute šutnje, tako i fotografije govore više od tisuću riječi te je kornatska tragedija prepričana i kroz foto-materijale fotoreportera PIXSELL-a.

>> VIDEO Prošle godine obilježeno je 15 godina od tragedije na Kornatima