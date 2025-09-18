Naši Portali
BABLJE LJETO

Pogledajte kakvo nas vrijeme čeka za vikend: Temperature u ovim dijelovima zemlje idu i do 30 stupnjeva

Zadar: Velik broj stranih gostiju u centru grada
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
18.09.2025.
u 07:55

Sunčano i toplo vrijeme bit će do kraja vikenda

Idućih dana bit će sunčano i toplo. Pretežno sunčano danas će biti na Jadranu. Ujutro na kopnu može biti magle. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, prema jugu prijepodne i jaka, u drugom dijelu dana u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 29 °C. Početak vikenda bit će također sunčan i vrlo topao. Ujutro u petak u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na moru između 17 i 21 °C. Najviša dnevna od 25 do 30 °C.

Pretežno sunčano i vrlo toplo, u unutrašnjosti ujutro mjestimice s maglom bit će do nedjelje, prema podacima DHMZ-a. Vjetar većinom slab, na Jadranu sjeverozapadnjak, u nedjelju južni i jugozapadni. 

Foto: DHMZ

Još je za danas izdano upozorenje za udare bure za dio Jadrana. "Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju DHMZ-a.

Stiže velika promjena: Ovako će izgledati prelazak granice od 12. listopada

Ključne riječi
vruće vremenska prognoza vrijeme

