Oluja poharala dio Slovenije: Padala i tuča, ceste pod vodom, vatrogasci spašavali vozače

Snažno nevrijeme zahvatilo je Sloveniju i uzrokovalo brojne probleme. Poplavljene su ceste u Novom Mestu, kao i nekoliko objekata, uključujući školski centar. Pljuskovi su ponegdje uzrokovali bujične poplave zbog kojih je promet zaustavljen. Nekoliko vozača ostalo je zarobljeno pa su im u pomoć priskočili vatrogasci. Također, cesta Novo Mesto–Metlika zatvorena je na više dionica zbog srušenih stabala, navodi 24ur.

U samo deset minuta, u Novom Mestu navodno je palo gotovo 40 litara kiše po kvadratnom metru, piše neurje.si te dodaje kako je to vjerojatno čak i novi lokalni rekord. Zbog tako intenzivnih oborina, došlo je do brzog poplavljivanja cesta. Jači pljusak zabilježen je i u Kočevskim Poljanama, a na području Dolenjske oblikovala se vrlo jaka oluja.

Vatrogasci su morali spašavati nekoliko vozača zarobljenih u bujičnim poplavama. Jedno vozilo bilo je gotovo potpuno potopljeno u nabujaloj vodi, no vatrogasci nisu pronašli nikoga u njemu. Mještani su rekli kako je pljusak stigao vrlo brzo, ali da je jednako brzo i završio.

"Voda koja je poplavila područja i prostore je onečišćena (može sadržavati kanalizacijsku vodu, otpad, trupla životinja, opasne tvari koje različito reagiraju u vodi ili u dodiru s drugim opasnim tvarima, veće predmete, blato), stoga se prilikom uklanjanja posljedica nesreće prikladno odjenite, odnosno zaštitite i temeljito se operite nakon rada", upozoravaju u općini Šempeter-Vrtojba.

"Ne pokušavajte prelaziti vodeni tok, čak i ako vam voda doseže samo do koljena. Vodeni tok vas može oboriti. Budući da je voda mutna i onečišćena, ne vidite tlo i moguće rupe (poput podignutih poklopaca kanalizacijskih šahtova)", naglasili su u općini gdje stanovnike upozoravaju da poštuju zatvaranja cesta i podvožnjaka, da ne pokušavaju vozilom prelaziti vodu te da se ne približavaju obalama rijeka.