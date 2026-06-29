Novi standardi sportskih sponzorstava: Kako je INA na Kvarneru ugostila NBA zvijezde i navijačima poklonila dan za pamćenje

Kada se spominju velika korporativna sponzorstva u hrvatskom sportu, prva asocijacija obično su formalne konferencije za medije u zatvorenim dvoranama. Međutim, jutrošnji događaj na maloprodajnoj lokaciji INA Kvarner pokazao je da se strateška suradnja može komunicirati na posve drukčiji, interaktivan i zajednici okrenut način. INA i Hrvatski košarkaški savez odlučili su proslaviti svoj ugovor organizacijom vrhunskog sportskog spektakla koji je privukao stotine navijača svih generacija.

Glavni povod ovog okupljanja bio je iskazivanje snažne podrške Ini nacionalnoj košarci uoči nadolazećih velikih sportskih izazova. Tom prigodom, lokaciju su posjetili naši istaknuti košarkaški reprezentativci i NBA igrači, koji su proveli prijepodne u neformalnom druženju s građanima, strpljivo potpisujući dresove i fotografirajući se s obožavateljima.

Foto: INA

Simboličan savez za budućnost hrvatske košarke

Službeni dio događanja obilježen je važnim institucionalnim trenutkom. Predsjednica Uprave Ine Zsuzsanna Ortutay i Nikola Rukavina, predsjednik HKS-a, pred okupljenom su publikom i reprezentativcima simbolično potpisali košarkašku loptu. Ovaj čin poslao je snažnu poruku o zajedničkim ciljevima i dugoročnoj Ininoj podršci razvoju domaćeg sporta, od baze pa sve do seniorskih selekcija.

Odmah po završetku protokola, prostor benzinske postaje pretvorio se u dinamičnu sportsku arenu prepunu paralelnih aktivacija, a kroz program je posjetitelje vodio elokventni Jan Mihaljević.

Foto: INA

Posebnu pozornost i pregršt zabave donio je Blind challenge. Naime, naše NBA zvijezde i reprezentativci testirali su svoju preciznost u slobodnim bacanjima s povezom na očima protiv odabranih gostiju i influencera. Poražene je čekao duhovit gastro izazov, unutar 75 sekundi morali su pojesti prepoznatljivi Fresh Corner XXL hot dog pod budnim okom poznate formacije 3SOMA. Istovremeno, u sklopu Giveaway challengea, popularni domaći content kreatori natjecali su se na terenu kako bi za svoje pratitelje na društvenim mrežama osvojili INA kartice u vrijednosti do 300 eura.

Unikatna uspomena za cijelu obitelj

Jedan od najvećih produkcijskih hitova eventa bila je Jersey zona za personalizaciju dresova. Posjetitelji su imali jedinstvenu priliku na licu mjesta potpuno besplatno izraditi dres sa svojim vlastitim imenom. Ovaj unikatni sportski suvenir, koji nosi kultni broj 1 i autentične autograme naših košarkaša, privukao je roditelje i djecu koji su strpljivo čekali svoj primjerak za uspomenu.

Foto: INA

Cjelokupni obiteljski i urbani ambijent dodatno je naglašen klupskom glazbom DJ-a te vrhunskom Fresh Corner ponudom kave i zalogaja, dok su reprezentativci iskoristili priliku za službeno fotografiranje s gastro asortimanom i promociju pogodnosti INA Loyalty aplikacije.

Jučerašnjim događanjem na Kvarneru, INA i HKS uspješno su demonstrirali kako moderno sponzorstvo treba komunicirati s javnošću: kroz visoku razinu produkcije, inkluzivnost i izravan kontakt s navijačima koji čine srž svakog sportskog uspjeha. Našoj reprezentaciji ovo je bio izvrstan vjetar u leđa, a predstojeći sportski izazovi pokazat će snagu ovog novog zajedništva.