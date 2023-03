Internet dočekao papu Franju u 2Pac izdanju: Slika stvorena umjetnom inteligencijom nasmijala svijet

Slika pape Franje u velikoj jakni i s ogrlicom na kojoj je privjesak u obliku križa prohujala je društvenim mrežama. Stvorena je u aplikaciji Midjourney koja ih generira pomoću umjetne inteligencije i postala je viralni hit na Twitteru. Još je u petak objavljena na Redditu i ostavila mnoge s više pitanja nego odgovora. Mnogi su pomislili da se radi o autentičnoj fotografiji pape piše Zadarski.hr.

the pope looks like he’s the pastor of a church that justin bieber would go to pic.twitter.com/LIxddG1OaO