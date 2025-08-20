Nevidljiva prijetnja: Europa bilježi sve više slučajeva čikungunje i virusa Zapadnog Nila. Evo i zašto

Europa je ove godine potvrdila rekordan broj oboljelih od bolesti koje prenose komarci kao što su čikungunja groznica i virus Zapadnog Nila, što postaje "novo normalno" zbog klimatskih promjena, objavila je u srijedu europska agencija za zdravlje. Europa je pogođena duljim i intenzivnijim sezonama zaraze bolestima koje prenose komarci, objasnio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) u priopćenju.

"Ta promjena izazvana je klimatskim i ekološkim čimbenicima kao što su porast temperature, dulja ljeta, blaže zime i promjene u količini kišnih padalina - problemi koji se kombiniraju i stvaraju pogodne uvjete za komarce u kojima oni napreduju i prenose viruse", po ECDC-u. Direktorica agencije, Pamela Rendi-Wagner, rekla je da Europa ulazi u novu fazu gdje "dulje, raširenije i intenzivnije prenošenje bolesti komarcima postaje novo normalno".

Komarac koji može prenositi virus čikungunja groznice, Aedes albopictus, udomaćio se u 16 europskih zemalja i 369 regija, u odnosu prema samo 114 regija prije deset godina, po podacima ECDC-a. Europa je ove godine do sada potvrdila 27 slučajeva čikungunje, što je novi rekord u toj regiji. Prvi put, slučaj prenesen lokalno potvrđen je u Alsaceu, na sjeveroistoku Francuske. Riječ je o "iznimnom događaju na toj zemljopisnoj širini, koji dokazuje da se rizik od prenošenja bolesti nastavlja širiti na sjever", istaknula je agencija.

Od 1. siječnja do 13. kolovoza, osam europskih zemalja potvrdilo je 335 slučajeva lokalnog prijenosa virusa Zapadnog Nila i 19 umrlih. Italija je najpogođenija sa 274 zaraženih. Céline Gossner, šefica odjela ECDC-a za bolesti koje se prenose hranom, vodom, vektorima i zoonoze, naglasila je da je prevencija važnija nego ikad, i koordiniranim javnim inicijativama i mjerama osobne zaštite. ECDC je savjetovao stanovnicima pogođenih regija da se zaštite od uboda komaraca repelentima, nošenjem dugih rukava i hlača te mrežama protiv komaraca.