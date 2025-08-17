Red za kupaonicu i puna kuća rodbine: 'Par dana doma da posjetiš svoje najmilije, i onda svojim putem'

Na Redditu se ovih dana pojavila zanimljiva tema o iskrenoj komunikaciji i postavljanju granica unutar obitelji. Naime, jedna je korisnica postavila naizgled jednostavno, ali i pomalo neugodno pitanje- "Kako reći suprugu da ne želim provesti 2 tjedna u kući njegovih roditelja tijekom odmora?"

U objavi objašnjava da žive u inozemstvu i da se radi o njihovom godišnjem posjetu njegovoj obitelji na jugu Hrvatske. Problem je, kaže, u tome što taj "odmor" uključuje boravak u stanu na katu roditeljske kuće, dok su u istoj kući i njegov brat sa ženom i dvoje djece, roditelji, baka, a gotovo svakodnevno dolazi i sestra sa svojom obitelji. Ukratko – stalna gužva, malo prostora, dijeljenje kupaonice i potpuni manjak privatnosti.

I dok njezinom suprugu takav način života nije stran, jer je u takvom okruženju odrastao, njoj je sve to iznimno stresno – pogotovo jer je od malih nogu navikla živjeti samostalno i cijeniti svoj mir. Ove godine situaciju dodatno komplicira činjenica da će sa sobom voditi i bebu, pa joj je još važnije imati prostor za odmor.

"Moje je mišljenje da bi bilo najbolje iznajmiti Airbnb, a njegove posjećivati kad god poželi. Tako bismo imali mir i svoj prostor, a opet bismo provodili vrijeme s njegovima. S druge strane, pitam se griješim li? Ipak se radi o dva tjedna i možda bih trebala popustiti kako ne bih stvarala tenzije u njegovoj obitelji...

Ne znam što je najpametnije, samo znam da meni suživot s njegovima izaziva stres i ne želim isfinancirati odmor koji će mi biti naporan i neugodan. Kako biste vi postupili na mom mjestu?"

Budući da se ova problematika nerijetko pojavljuje u obiteljima, više je korisnika podijelilo kakav sistem odgovara njima. "Predloži neki kompromis. Mi prvo odemo nekoliko dana sami u neki apartman/hotel koji nam je usput rodbini pa nakon odmora na povratku svratimo kod njih na max 3 dana. Ako smo pravo blizu u apartmanu/hotelu, onda ih zovnemo i da dolete na večeru jedan dan. Ne vole ni oni goste koji dugo ostaju :D Kompromis je bitan pogotovo ako očekuješ od njega da trpi tvoju rodbinu :D Prijatelje biraš, rodbinu naslijediš. Kako je rekao jedan mudrac: "super su mi ovi pametni telefoni jer na ulici mogu buljiti u ekran i praviti se da nisam vidio rođaka preko puta" :D", a velik je broj komentatora pristupio s razumijevanjem. "Ne griješiš. Evo iskreno, ja oca svoga volim koliko i sebe, ali ja ako cijeli godišnji SAM idem kod njega, i 2 tjedna provedem s njim, to mi je PROPALI GODIŠNJI! Žao mi je ako ovo nekoga uvrijedi. Ali, radim vani, velika odgovornost u poslu, jednostavno mi treba MIR I ODMOR. Kući kad dođeš, došao si tamo gdje si živio dok se nisi odselio, niš novo nisi vidio, opet ovo ono, ma de. Nije mi to odmor i gotovo. 2-3 dana kod svojih (i onako svakog gosta 3 dana dosta), i dalje ideš svojim putem gdje ćeš se odmoriti. Opet, mnogi su naučili živjeti u zajednici, i poštujem ako žele stalno biti sa svojima, ali i ja također živim sam od 19. godine, i jednostavno ne volim na godišnji tamo gdje sam okružen ljudima, pa čak i najmilijima. Par dana doma da posjetiš svoje najmilije, i onda SVOJIM PUTEM!"

Isti je korisnik objasnio raspored koji se pokazao najboljim za njegovu situaciju, a usput podijelio i nekoliko sitnih mudrosti. "Ako ti tvoj dečec ima IMALO PAMETI shvatit će da je VAŠE zajedničko vrijeme NAJVAŽNIJE! Jer gle, ja volim svoga oca pojma nemaš koliko, i jedina mi je obitelj, ALI, žena ode posjetiti svoje, ja odem do oca (jer su 500 km udaljeni njeni roditelj i moj otac), i ne želim svoju ženu forsirati da ide sa mnom do oca kad znam koliko joj je važno da provede vrijeme sa svojima. Ja dođem još jedan dan do njenih i pokupim nju, i idemo svojim putem. Od 2 tjedna godišnjeg, 10 dana smo dolje, 5 ili 6 dana provedemo kod svojih, i 3-4 dana najčešće MI ODEMO SAMI gdje želimo. Ona prva kaže da želi da budemo sami negdje, i sad kad razmislim, u pravu i jest! ;) Čast i djeci i roditeljima, ali TI I TVOJ MUŽ ćete na kraju ostati sami. Roditelji umiru, djeca odlaze, i gledat ćete jedno drugo do kraja života. ON PRVI to treba shvatiti. Da netko ne shvati krivo, do roditelja se MORA držati, ali život ne može stati radi roditelja."

Kompromis i posvećivanje vremena obitelji, ali i supružniku pokazalo se kao najčešće rješenje koje odgovara većini. "Mi to riješimo tako da prvi dio godišnjeg provedemo kod mojih, a drugi dio negdje iznajmimo.

Prvi dio ne računamo kao odmor, nego vrijeme s obitelji. To je nešto sto je svima potrebno za održavanje povezanosti, unatoč trzavicama koje se uvijek događaju jer smo zaboravili kako živjeti zajedno. Unaprijed spustimo očekivanja, znamo da će se baba petljati u neke stvari, a dida puštat previse crtica. Drugi dio iznajmimo smještaj u drugom mjestu i to je “odmor”. Navodnici jer bi odmor bio da smo bez djece."

Mnogi su ukazali i na važnost uzajamnog poštivanja i razumijevanja u obitelji. "Ne griješiš. Mi smo imali situaciju zbog koje smo par godina uzimali svoj smještaj i to je stvarno bilo super. Preko dana smo bili blizu i mogli smo se družiti, ali mogli smo navečer i ujutro biti sami, mogao je netko sa strane doći bez puno pitanja, već to da se maknemo je puno značilo, vani smo navikli biti sami i gužva mi nije baš bila neki odmor.

Sad je dijete veće, iz više razloga dosta putujemo odvojeno, i nije loše čak ni kad muž i dijete odu solo njegovima. Odnosi su nam jako dobri, ali ovako pokrijemo veći dio ljeta, a svatko dobije i vrijeme solo, to je pravi odmor, kad samo na sebe misliš tjedan ili dva i nitko te drugi ne treba, a nemaš grižnju savjesti jer njima je super. Sad ti možda ne zvuči kao nešto, ali s djetetom je drukčije."

Više komentara predložilo je jednostavno, izravnu komunikaciju. "Izravna komunikacija je najvažnija u braku. Sjedi fino s njim i reci mu kako se osjećaš kao sto si napisala tu. Odmor treba biti namijenjen odmoru a ne nekom stresnom okolju. Sretno!" ili "Pa ženo draga, nisi u braku s random poštarom. Muž ti je, reci mu otvoreno da ti nije baš naj da vam njegovi dahću za vratom dok se pokušavate odmorit..."

S druge strane, neki su imali potpuno drugačije mišljenje. "Drugačije bih postupila da mi je mužu i/ili njegovima baš stalo da budemo skupa, a drugačije da se on slaže sa mnom da je i njemu to naporno. Najvjerojatnije: provela bih "odmor" u kući njegovih roditelja. Ne bih to ni smatrala odmorom, nego posjeti obitelji. Kad živiš u inozemstvu godišnji se uglavnom u to pretvore. Uglavnom nemaš odmore kao drugi ljudi. Pogotovo bih to napravila, ako bi to značilo rijetko priliku za baku i djedu da budu s unukom. Drugi razlog - jer mi je lakše podnijeti i kontrolirati svoje osjećaje pa i nezadovoljstvo ili frustraciju, nego tuđe. Treći, ali nikako manje bitan - cicija sam koja sigurno ne bi bacala novce za apartman tri kuće dalje, ako negdje imam besplatni smještaj. Ali meni ne smeta guranje i čekanje reda za wc ili tuširanje i suživot s drugima."



