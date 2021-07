Interes ipak raste, ali ne dovoljno brzo: Dalmatinske županije pokušavaju povećati broj cijepljenih

Dragi sugrađani, kao što možete vidjeti u dnevnim objavama o broju oboljelih, posljednja dva dana bilježimo trend blagog rasta. Navedeno nije dobro. Kad uzmemo u obzir i broj gostiju u Gradu Dubrovniku, može početi rapidno rasti. Brzi rast nas vodi u crveno, a svi znamo što to znači. Apeliram na sve vas, a posebno mlade da se cijepe... Dragi antivakseri, vi se nemojte cijepiti, slobodno ostanite doma i komentirajte na Facebooku i web portalima...” napisao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković na svom Facebook profilu nastojeći potaknuti sugrađane na cijepljenje.

U Splitu bez najava i čekanja

I ostali dalmatinski gradonačelnici i župani u svim svojim istupima nastoje potaknuti Dalmatince, koji uglavnom zaostaju za ostalim dijelovima Hrvatske, da se masovnije počnu cijepiti.

– U Dubrovačko-neretvanskoj županiji prvom dozom cijepljeno je 48 posto stanovništva, dok je 42,8 posto potpuno prošlo proces cijepljenja. Iako smo, prema službenim podacima, među najboljima po procijepljenosti među jadranskim županijama, ali i u Republici Hrvatskoj, smatram kako moramo težiti daljnjem procjepljivanju stanovništva – ističe zamjenik župana Joško Cebalo, ujedno i načelnik Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije. Organizirani su punktovi za cijepljenje na dubrovačkom i području doline Neretve, u Korčuli i Veloj Luci.

Od Damira Gabrića, čelnika Stožera CZ Splitsko-dalmatinske županije doznajemo kako je u toj Županiji 41 posto stanovništva primilo prvu dozu cjepiva.

– Smatramo da to nije dovoljno jer je omogućen visok standard cijepljenja koje je vraćeno u Spaladium arenu. Cijepiti se može bez najave i čekanja, a organizirani su punktovi u Braču, Imotskom, Sinju... Posljednjih se tjedan dana interes nešto povećao, dođe na cijepljenje od 250 do 400 osoba više od naručenih, ali to je i dalje premalo – kaže Gabrić.

– Izlazimo na teren, organizirat ćemo javna cijepljenja gdje god postoji interes. Normalno, povećan je broj ljudi, virus će kružiti, kao što se pojavio i na Olimpijskim igrama u strogo kontroliranim uvjetima, gdje su svi sudionici cijepljeni i testirani, ali moramo ga držati pod kontrolom, a to možemo ako se cijepimo – poziva Gabrić.

Zadar cijepi i neosigurane

Predstavnici Zadarske županije, predvođeni županom Božidarom Longinom, stalno u svojim javnim i medijskim istupima ističu kako je cijepljenje jedini način suzbijanja epidemije. Župan Longin u dogovoru s ostalim županima cijepio se kako bi bio primjer drugima, a na cijepljenje je pozvao i sve ostale dužnosnike u županiji. Zadarska županija organizirala je masovno cijepljenje u dvorani Športskog centra Višnjik, mobilne timove po gradovima i općinama. Uvedeno je i cijepljenje bez naručivanja te cijepljenje neosiguranih osoba. I Šibensko-kninski župan Marko Jelić više puta u javnim nastupima pozivao je građane da se cijepe, a preko društvenih mreža objavio je trenutak kada je primio drugu dozu cjepiva.

– Cijepljenje je najuspješnija metoda sprečavanja širenja zaraznih bolesti. Zato sam se cijepio – rekao je M. Jelić.

