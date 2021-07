U Parizu eskalirao prosvjed protiv mjera: Policija suzavcem pokušala rastjerati prosvjednike

Francuska policija upotrijebila je suzavac kada su u subotu u Parizu izbili sukobi tijekom prosvjeda protiv obveznog cijepljenja i epidemioloških mjera, izvijestila je lokalna televizija.

Televizija je prikazala policiju koja pokušava rastjerati prosvjednike u blizini pariške željezničke stanice Gare Saint-Lazare nakon što su izgurali policijski motor na kojem se nalazilo nekoliko policajaca.

Na prosvjedu krajnje desnice u zapadnom Parizu, demonstatori protiv epidemioloških mjera nosili su transparente s natpisom ''Stop diktaturi''.

U planu su prosvjedi diljem Francuske, a neki od gradova u kojima će se održati su Marseille, Montpellier, Nantes i Toulouse.

Francuski zakonodavci ovog vikenda bi trebali glasati o vladinom zakonu o uvođenju zdravstvenih propusnica i obaveznom cijepljenju za zdravstvene radnike.

BREAKING: Anti-vaccine protest turned violent in #Paris. Video shows massive clashes between protesters and police pic.twitter.com/0nsZaJbEan